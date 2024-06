Funny Festival a Campagnano

A Campagnano torna il concorso canoro Funny Festival che si terrà dal 5 al 7 luglio. L’iniziativa, giunta alla 21esima edizione, è stata ideata dall’attuale direttore artistico Carlo Ottavianelli con il supporto del gruppo musicale Dove e Quando ed ha registrato, nel corso degli anni, un’imponente crescita affermandosi come una delle vetrine più autorevoli nel panorama musicale regionale con numerosi artisti provenienti da tutto il centro Italia.

Numerose le domande per poter partecipare alla fase iniziale delle selezioni e, alla fine, sono stati 32 i cantanti ammessi all’esibizione live che si terranno, dalle 21.30 in piazza Regina Elena a Campagnano. Due sono le categorie previste: gli Under 25 e gli Over che si sfideranno, a colpi di note, per aggiudicarsi la vittoria. Nella serata di venerdì, tra i sedici artisti della categoria Under ne saranno selezionati 8, mentre sabato saranno decretati gli otto finalisti della categoria Over.

Tutti i cantanti selezionati nelle due serate si alterneranno sul palco domenica, e, al termine delle esibizioni, la giuria composta da 11 membri, 5 tecnici e 6 di qualità, decreterà i primi tre classificati di ognuna delle due categorie. Sarà possibile seguire in diretta la manifestazione sulla pagina Facebook e sul canale YouTube.

Gli artisti selezionati

PARTECIPANTI CAT OVER

Barbara Giuliano Di Fabio da Sacrofano

Cristina Di Meo da Sacrofano

Dario Brunori da Roma

Eleonora Greco da Manziana

Elisiana Paolucci da Campagnano

Emanuela Sangiorgi da Capranica

Giada Branchi da Rignano Flaminio

Giada Zaccardini da Formello

Lorenzo Gaudiello da Roma

Marcello Picchia da Roma

Micaela Fasoli da Campagnano

Rita Scicchitano da Sacrofano

Silvia Guglielmo da Nepi

Stefania Salvatori da Roma

Stefano Baglioni da Campagnano

Valerio De Mattia da Morlupo

PARTECIPANTI CAT UNDER