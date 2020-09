"Fumetto e arte", IV edizione

Fumetto e Arte - la mostra mercato del fumetto nuovo, usato e da collezione - torna per la sua IV edizione. La manifestazione si svolgerà il 24 e 25 ottobre 2020 presso i locali storici della Città dell’Altra Economia a Testaccio, Campo Boario (ex Mattatoio).



L’evento vedrà la partecipazione di celebri autori e disegnatori del mondo delle “nuvole parlanti” con varie sessioni di autografi e dediche:

- Ospite d’onore Riccardo Nunziati, disegnatore di Diabolik della Casa Editrice Astorina e autore della locandina dell’evento;



Saranno inoltre presenti i Maestri:



- Luca Bonessi (Disegnatore Julia e Dragonero)

- Edym Messina (Disegnatore Dago)

- Pierpaolo Pasquini (Disegnatore Blacksteam)

- Giampiero Wallnofer (Disegnatore Le Storie - Mostri)

- Maurizio Di Vincenzo (Disegnatore Dylan Dog - Samuel Stern)

- Valerio Piccioni (Disegnatore Zagor - Samuel Stern)



Saranno con noi Case Editrici del panorama fumettistico italiano, mostre espositive, scuole del Fumetto, associazioni ludiche e numerosi stand del Fumetto e del Game, dove sarà possibile acquistare novità e pezzi unici. Durante l’evento sarà presente la Web Radio “Non è la Radio” con interventi in diretta. Partecipazione straordinaria di “Geppo” autore comico del mondo dello spettacolo.



La manifestazione proporrà inoltre ai propri visitatori le litografie in serie limitata e autografata del disegno inedito di Riccardo Nunziati presente in locandina e del disegno inedito di Maurizio Di Vincenzo e Valerio Piccioni dedicato a Samuel Stern.



L'ingresso è ad offerta libera e tramite i nostri social sarà possibile prenotare - in maniera totalmente gratuita - un regalo speciale da ritirare all'ingresso, consistente in diversi volumi che saranno un invito per i visitatori a conoscere nuovi autori del mondo del fumetto!



Largo Dino Frisullo

Citta Dell'Altra Economia

Vicino Metro B - Piramide



Associazione Fumetto e Arte

@fumettoearte

fumettoearte@gmail.com

Tel. 371 17 35 178

