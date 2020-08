Fulvio Tomaino Band in concerto al ConFusione Fest

Venerdì 14 agosto sul palcoscenico del Confusione Fest di scena Fulvio Tomaino Band. Cantante corista insegnante, con circa 2300 concerti all'attivo Fulvio Tomaino e' considerato uno dei migliori cantanti di black music in Europa. Negli anni collabora sul palco ed in trasmissioni televisive

RAI con innumerevoli artisti tra i quali: Fabio Concato, Valerio Scanu, Alexia, Alex Baroni, Roberto Vecchioni, Enrico Ruggeri, Tricarico, Ron, Umberto Tozzi, Pooh, Jose' Feliciano, Raf, Claudio Simonetti, Annalisa Minetti, Alex Britti, Giorgia, Luisa Corna, Jenni B, Don Backy, Mario Biondi, Paola & Chiara, Anna Tatangelo, Simona Bencini, Silvia Mezzanotte, Irene Grandi, Mario Biondi, Manuela Villa, Toto Cutugno, Francesco Baccini, Audio 2, LeOrme, New Trolls, Fausto Leali, Albano, Sergio Caputo, Drupi, Pupo, Amedeo Minghi, Riccardo Fogli, Edoardo Vianello, Nino Buonocore, Daniele Luttazzi, Orietta Berti, Ricchi e poveri, Milva, New trolls, Dik Dik, Cugini di campagna e molti altri.



Dal 2002 al 2007 cantante solista e performer live per l'emittente nazionale Radio Capital, esecutore di jingles per le principali stazioni radio italiane. -2004; coordinatore nazionale del corso di canto nel franchising nazionale LIZARD. Nel 2003 e 2004 la rivista LIVING BLUES, bibbia del blues USA, lo elegge per 2 volte consecutive miglior cantante europeo di blues aggiudicandosi il primo posto nell' “EUROPEAN BLUES CONTEST" di Londra. Nel 2007 produce per l'etichetta CAROSELLO l'artista LAELLE, che con il video del singolo "FRANCESCO" scritto da Daniele Silvestri rimane in rotazione su MTV per tre mesi. Nel Gennaio 2008 duetta con Bobby Kimball, leggendario cantante del gruppo dei TOTO nel brano "IVTOTO" canzone tributo alla storica band USA, in vendita in tutto il mondo, esibendosi successivamente con lui a Los Angeles.



Fondatore dell'accademia LA VOCE "FULVIO TOMAINO VOICE ACADEMY", il piu’ esteso franchising specificatamente dedicato al canto moderno in Italia, con sedi sparse su tutto il territorio nazionale. Registra molti brani dance per le principali etichette del settore mondiale; tra i piu rilevanti 2007 "RIGHT NOW" ED. ANTIBES MUSIC 2008 - -CADILLAC CAR- ED. PURPLE MUSIC, 2010 "WONDERFUL" ED.ANTIBES MUSIC. Corista Rai in molteplici trasmissioni. ( TELETHON 2005, TRIBUTO A MINA RAI 1 2007 CIAK SI CANTA 2009-2010-2011, RAI 1, I RACCOMANDATI 2011 RAI 1 ....)

Nel 2010 compone ed interpreta "FREE PEOPLE" colonna Sonora del film "PIAZZA GIOCHI" con Luca Ward.



Nel 2012 assieme ai fratelli Massimo e Piero Calabrese segue la produzione di JULIA LENTI (EMI – MUSIC) la nuova promessa del soul italiano in alta rotazione in tutte le principali radio nazionali. Nel 2013 firma il brano “Giro Scalza” per il film “BUONGIORNO PAPA’ “con RAOUL BOVA , MARCO GIALLINI e NICOLE GRIMAUDO, prodotto da Fulvio Lucisano. Nel 2014 canta il brano “ACCENDI LA TUA VITA”, sigla di chiusura del film “CONFUSI E FELICI”, regia di Massimiiliano Bruno con ROCCO PAPALEO, prodotto da Fulvio Lucisano. Nel 2014 fonda ACCADEMIA SPETTACOLO ITALIA, Accademia sita a Roma su un Battello degli anni 30 ancorato sul fiume Tevere nel pieno centro di Roma, dove centinaia di giovani cantanti si formano didatticamente alla “professione cantante”. Nel 2015 e nel 2016 L’attivita’ didattica si amplia e l’Accademia LA VOCE apre una nuova sede a Sarzana (SP), utilizzando il marchio anche a Palermo (Presso Vokalmusik Academy & Arts) e Castello di Godego (PD) (Presso MM LINE MUSIC SCHOOL)

Nel febbraio del 2017 e’ produttore esecutivo dei DAIANA LOU con l’etichetta PRODUTTORI ITALIANI ASSOCIATI con i quali pubblica il singolo SOBER ed a giugno 2017 SAY SOMETHING (UNIVERSAL).



Confusione Fest

Via Galla Placidia 184 – Roma

live music dalle 21.30 alle 23.30

Info: 3382751028 – 3939413368

(prenotazione obbligatoria max 200 posti)

INGRESSO GRATUITO



Aperto tutti i giorni dalle 17 alle 2.00

parcheggio custodito in area / 2€

food truck / MOZAO - Street Food & Banqueting - Pret-à-Polpett

cocktail bar - birreria – winetasting



Line-up

FULVIO TOMAINO, voce

LUCA CASAGRANDE, chitarra

FRANCESCO PUGLISI, basso

LUCA SCORZIELLO, percussioni

CARLO MICHELI, Sax