Fulminacci al Palazzo dello Sport

Fulminacci torna in concerto nella sua Roma in primavera.

Il suo tour, che seguirà l'uscita del brano "+1" (in uscita il 12 gennaio 2024) e il firmacopie del suo nuovo album a Roma e a Milano, arriverà al Palazzo dello Sport il prossimo 13 aprile.

Si tratterà di un grande evento con cui Fulminacci rincontrerà live il suo pubblico. Una nuova tappa per il giovane e amatissimo cantautore romano, vincitore della Targa Tenco come miglior Opera Prima e del Premio MEI come miglior giovane dell’anno nel 2019.