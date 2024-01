Full Load in concerto al Charity Café

I Full Load, che sabato 3 febbraio sasranno in concerto al Charity Café di via Panisperna, nascono dall incontro di Luca Tozzi e Marco Meucci. Il terreno comune è quello del blues e del soul condito con un piglio funk. Il nome del gruppo è nato da una lo conversazione avvenuta all'entrata del Charity dove un caro amico ha suggerito che full load poteva essere il nome della band. Full load è infatti il carico massimo di elettricità, quello che la band cerca di trasmettere ad ogni concerto.



Line-up

Luca Tozzi, Voce & Chitarra

Marco Meucci, Piano & Voce

David Pintaldi, Basso

Mimmo Antonini, Batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione