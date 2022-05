Fuffighters, l’evento che celebra la creator economy contro l’esercito dei fuffologi del web

Il 27, 28 e 29 maggio, a Roma, va in scena Fuffighters, evento dal nome rock e combattivo, dedicato a creativi, comunicatori e imprenditori digitali.

Fuffighters si propone come un format innovativo che intende raccontare le sfide della “Creator economy”, quel settore che ruota intorno al ruolo dei content creator, un comparto - costituito da persone, aziende, piattaforme, social media - che crea un indotto e ha dato vita a un mercato che oggi si aggira intorno ai 104,2 miliardi di dollari e che è destinato a crescere ancora.

L'obiettivo di Fuffighters

Obiettivo dell’evento organizzato da SCAI Comunicazione e Mario Moroni: condividere, informare e liberare il potere della creatività con i migliori strumenti a disposizione per generare contenuti di valore. “I nostri feed – è il presupposto dal quale parte Michele Franzese, co-ideatore di Fuffighters e CMO di Scai Comunicazione, agenzia che crea originali format di eventi per lanciare l’idea - sono ormai invasi da centinaia di fuffologi che si spacciano per competenti; come funghi nascono video corsi “gratuiti” recanti i segreti del fare business. Fuffighters ha come obiettivo combattere questa errata maniera di formare le nuove generazioni: vanno salvate dalle scorciatoie, dai percorsi semplicistici e ‘di rapina’ e dunque dai fuffaguru”.

I contenuti al centro

L’obiettivo della tre giorni è riflettere sull’importanza del lavoro creativo e porre al centro i contenuti, unico vero combustibile di quel caotico “brodo primordiale” informativo che oggi è la rete; Fuffighters prende le distanze da una creator economy basata su video corsi “gratuiti” e inconfessabili “segreti” volti esclusivamente a individuare scorciatoie e a dirottare su percorsi inutili. Da qui il neologismo “Fuffighters”, che si pone come obiettivo, seguendo il mantra “Content is the king”, quello di combattere i fuffologi del web. “Oggi sono i contenuti il vero combustibile del gigantesco motore informativo che è internet, ecco perché solo grazie a contenuti esclusivi, veri, certificati e dunque utili al pubblico, si possono conquistare e fidelizzare i propri utenti”, spiega Michele Franzese. Formazione, Ispirazione, Scoperta e Crescita saranno le parole chiave dell’evento dedicato e aperto a tutti i creativi. Mario Moroni, podcaster e conduttore digitale, e Michele Franzese, creatore di eventi e format originali, guideranno le giornate.

L’Academy

Nelle giornate del 27 e 29 maggio, presso le Industrie Fluviali di Roma, sarà possibile prendere parte all'esclusiva Academy tenuta da Mario Moroni con ospiti d'eccezione, case histories e workshop, tra cui quelli con Rossella Pivanti (podcaster), Mattia Marangon (Legolize) e molti altri.

“L’Academy nasce dal sogno di mettere in contatto - afferma Mario Moroni - i talenti che ho incontrato durante la mia carriera con chi deve ancora cominciare il percorso, cercando di imparare al meglio questo recente lavoro artigianale”. I nuovi “creators artigiani” impareranno a raccontarsi in un podcast, a fare un’intervista digitale, a scrivere con ironia sui social.

L’evento

Il 28 Maggio, invece, nella splendida cornice del Teatro Palladium di Roma, si svolgerà l’evento in plenaria, un’occasione unica per incontrare menti brillanti e lasciarsi contaminare, ampliare la propria rete, conoscere imprenditori, influencer e creator per ispirare e lasciarsi ispirare. Per tutto il giorno, un parterre di ospiti d’eccezione – tanti gli imprenditori digitali che parleranno di creator economy, di trend tecnologici e innovazione, di personal branding, podcasting e video - racconterà le vere e più attuali sfide della produzione di contenuti originali e vincenti.

“Abbiamo scelto Roma - aggiunge Michele Franzese, co-ideatore di Fuffighters e CMO di Scai Comunicazione – perché è una città dalle grandi potenzialità inespresse, sottovalutata dal punto di vista imprenditoriale anche per l’antica attitudine del 'piangersi addosso'. Eppure noi ne siamo perdutamente innamorati”.

Tra gli speaker presenti Rossella Pivanti (podcast producer), Daniele Cassioli (atleta e scrittore), Germano Lanzoni (attore), Chiara Piotto (Sky Tg 24), Bianca del Balzo (Will Media), Germano Milite (giornalista - Founder Fufflix), Luca La Mesa (Carriere.it), Luca Mastella (Learnn), Luca Altimani (copywriter), Renato Franchi (transmedia marketer) e Laura Antonini (Radio DEEJAY). Tutti sul palco in un’intraprendente modalità narrativa, che attraverso veri e propri match cercherà di raccontare il mondo della rete e della comunicazione senza pregiudizi e al di fuori dei luoghi comuni della “fuffa” che spesso lo circonda. Scopo finale, quello di dare la giusta attenzione e le migliori indicazioni al mondo dei creators, dei podcaster, dei micro-influencer e a tutti quei giovani che vogliono entrare nel settore.

Quando:

Academy Mario Moroni 27- 29 Maggio 2022,Industri Fluviali,Roma

Evento in Plenaria 28 Maggio 2022, Teatro Palladium, Roma

Info, programma e ticket su www.fuffighters.it