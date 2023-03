Fuera in concerto al circolo Arci RCCB-Init

Prodotta da Indiepanchine, partnership Siamounmagazine, e realizzata con il contributo di NUOVO IMAIE, promozione nuovi progetti discografici dal vivo. L’evento si svolgerà giovedì 23 marzo presso il club del circolo Arci Rccb_Init, situato nel quartiere di Casalbertone.



Atmosfere oniriche in cui l’immaginazione si fonde con la realtà, questo è il leitmotiv del nuovo tour dei Fuera “Circo Mezzaluna nei club”. Raddoppia l’appuntamento romano al Rccb_Init giovedì 23 marzo dopo il sold out della prima data.



Una line up decisa a coinvolgere il pubblico attraverso sound sperimentali e guidati da forti contaminazioni tra i generi. Si esibiranno in apertura di serata Mantis e xx.Buio, duo technoemorap che affronta temi interpersonali su produzioni in cui la cassa dritta è la protagonista di notti illuminate solo dal neon dei club.



Il live più psichedelico della Capitale avrà poi inizio con i Fuera, gruppo formato da Mike, Diak e Jimmy. Partiti da un background rap e techno, presentano live il nuovo album “Circo Mezzaluna”; progetto in cui fondono cantautorato ed elettronica a influenze etniche, jazz e ambient, lasciando trasperire il calore delle loro origini partenopee. L’album è ispirato al mondo circense e al suo fascino narrativo in cui lo spettacolo rappresenta una linea sottile tra il gioco e la realtà. La data romana di Indiepanchine invita il pubblico nella location del Rccb_Init, luogo in cui il sapore del clubbing non passa inosservato e si fonde con il concept di “Circo Mezzaluna”, presenti anche della special guest.