Frutta e verdura nelle scuole al museo Explora

Il programma dell’Unione Europea Frutta e Verdura nelle Scuole arriva a Explora in alcune giornate dedicate, proposte al pubblico in visita al Museo.

Tra aprile e maggio tante proposte divertenti per bambine e bambini, pensate per avvicinare i più piccoli ai prodotti della Natura, incoraggiandone il consumo e stimolando la curiosità. Per le scuole, sono previsti cinque appuntamenti dal titolo “energia dalla frutta e dalla verdura”.

Per tutti i visitatori e le visitatrici l’appuntamento con Missione frutta e verdura, attività dedicata a bambine e bambini dai 5 anni, è per i tre weekend del 13 e 14 aprile, 27 e 28 aprile, 4 e 5 maggio nei turni delle ore 10, 12, 15 e 17.

L’attività è un’occasione per sperimentare all’insegna del divertimento e prevede un percorso gioco alla ricerca di indizi preziosi. Ogni postazione è una prova da superare per scoprire i segreti di una sana alimentazione e affrontare un argomento legato a frutta e verdura.

Tra le prove Equilibrio, un allestimento di tinkering che invita i più piccoli a bilanciare su un piatto, in equilibrio precario, la giusta quantità di frutta e verdura. L’allestimento consente di indagare i principi di equilibrio e stabilità, trasferendo al tempo stesso, attraverso una divertente prova di abilità, concetti collegati al consumo della frutta e della verdura.

“Frutta e Verdura nelle Scuole” è un programma promosso dall’Unione Europea, realizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e svolto in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero della Salute, ISMEA , Agea, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. Il programma è rivolto ai bambini che frequentano la scuola primaria (6-11 anni) e ha lo scopo di incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione.