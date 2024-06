From My House In Da House, dj Giovannino a Piazza Cola di Rienzo

Venerdì 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, frame by frame apre le sue porte al format ideato da Giovanni La Gorga e ai suoi vinili, per sostenere

la lotta al tumore al seno con Komen Italia.

A partire dalle 17.30 alle 23, la media company di post-produzione e effetti visivi nel cuore di Prati, fondata da Davide Luchetti e Lorenzo Foschi, apre le porte della sua sede in piazza Cola di Rienzo 27, al progetto musicale From My House In Da House, il format ideato da Giovanni La Gorga, in arte dj Giovannino, che con i suoi vinili e il dj set dalla finestra anima vicoli, strade e piazze della città.

Nato dalla collaborazione tra frame by frame e From My House in Da House, con il patrocinio del Municipio I Roma Centro e la partecipazione di alcuni locali del quartiere, Taco Libre e Il Piccolo Diavolo, l’evento - in partnership con l’associazione Komen Italia - si impegna a sostenere la raccolta fondi per la ricerca contro i tumori al seno.

Dalla finestra di una delle due palazzine che ospitano i reparti di post-produzione unscripted (commercial & corporate) e il reparto dedicato ai VFX (effetti visivi) di frame by frame, dj Giovannino farà ballare i passanti, i residenti e la gente che lavora nel quartiere con una selezione musicale di generi che vanno dal funky, al jazz, house e hit di successo, per sensibilizzarli al rispetto della propria citta? attraverso l’ascolto di buona musica.

From My House In Da House, già alla sua quarta edizione, si batte per recuperare l’identità di storici quartieri romani che negli ultimi anni hanno visto una diminuzione di locali di intrattenimento musicale e culturale ad appannaggio di attività economiche/ristorative indirizzate principalmente al target turistico. L’iniziativa ha lo scopo di ripopolare le strade e i quartieri storici della citta? di tutti quei cittadini romani che si sono allontanati nelle periferie o addirittura migrati nella campagna romana e allo stesso tempo sensibilizzare i più giovani al consumo moderato e consapevole di alcol in modo che il divertimento possa avere un esito più sano e costruttivo.