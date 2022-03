Frittoccio, il festival del fritto a Testaccio

"Ho visto fritti che voi umani non potete neanche immaginare". Dal 21 al 25 aprile, Roma apre le porte a 5 giornate piene di appuntamenti, degustazioni e musica.

5 giornate per la prima edizione del più grande evento dedicato al fritto in Italia.

Dove? Negli spazi all'aperto di oltre 3.500mq dell'ex Mattatoio di Roma (ora Città dell'Altra Economia in Largo Dino Frisullo).

Frittoccio è il Festival del Fritto sostenibile. Nel quartiere Testaccio saranno celebrati i sapori italiani in una succulenta festa open air, con una particolare attenzione all' utilizzo di ingredienti sani e a km 0.

Un viaggio gastronomico da vivere dal 21 al 25 aprile, dalle 12 all'1.

Per maggiori informazioni: 3483904670. Qui il link all'evento Facebook.