Friday Jazz Night al Salotto Morgagni

Venerdì 15 settembre è in programma una serata nella terrazza del Salotto Morgagni con il Friday Jazz Night.

Ecco gli artisti di questo venerdì: con una voce pazzesca l'ineguagliabile Giovanna Bosco, al piano ci sarà il maestro Mario Donatone, al basso l'elegante Fabio Penna e per finire alla batteria l'eterno giovane Ermanno Marcangeli. Start come al solito alle 21.00 con possibilità di cenare o bere qualcosa in compagnia di amici e della buona musica.

Tutto questo al Salotto Morgagni la casa del Jazz e della buona musica in via Giovanni Battista Morgagni 30L. Per info : 0644252883 o 3285607144