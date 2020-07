Tutto ha una storia, anche il Mojito. E Fregene la celebra, sabato 1 agosto, con una giornata di pura immersione nella freschezza di questo cocktail in versione classica e in moltissime altre varianti proposte per l'occasione dai mixolgist.

Un appuntamento per immergersi nell'inconfondibile freschezza del pestato più bevuto al mondo all'interno di uno scenario caraibico e possibilità di cenare cullati dal suono della risacca. Il tutto, condito da un concerto omaggio a Cuba con i Buena Vista Social Club

Modalità di ingresso:

Date le norme Anti-Covid, la spiaggia si preserverà il diritto di selezione e sarà possibile partecipare all'evento solo tramite prenotazione.

DRINK LIST:



Mojito originale

Rum chiaro, zucchero, Lime, menta, top di soda



Passion mojito

Rum chiaro, Passion fruit, zucchero, Lime menta, top di soda



Ginger Mojito

Rum chiaro, zucchero, Lime, Ginger, top di soda



Mix Berries Mojito

Rum chiaro, zucchero, Lime, menta, frutti di bosco



Central Park Mojito Twist

Wild turkey, Passion Fruit, Lime, Sciroppo di zucchero, Menta,

Ginger Ale.



Modalità di accesso

Area spiaggia:

ingresso con cocktail: 10€



Area Live (tavolo fronte-palco):

Ingresso + Aperitivo + drink 15€

Ingresso + Cena servita € 25

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/s/fregene-mojito-fest/961657417637182/

Foto dall'evento Facebook