Free Spirit, il Festival degli Spiriti Liberi

Free Spirit, Festival degli Spiriti Liberi, alla Città dell'Altra Economia, Ex-Mattatoio, Largo Dino Frisullo, Domenica 26 Febbraio 2023.

Nuovo appuntamento con il Free Spirit Festival, l’evento dedicato alla libertà di esprimersi e vestirsi, alla musica e alle danze, al benessere olistico e alla cultura alternativa, alle pratiche di meditazione e auto guarigione, attraverso seminari, workshop esperienziali e attività insieme, per grandi e per bambini.



Il Festival si terrà alla Città dell'altra Economia, all'Ex- Mattatoio, negli spazi che comprendono il piazzale ed i prati per l’Area Market dedicata, ed il modulo al chiuso per i trattamenti olistici ed i seminari tematici, davanti al Ristorante Collettivo Gastronomico Testaccio. Saranno inoltre presenti molti ospiti dei rifugi animalisti, comunità vegane e l'immancabile Street Food & Drink Point, sia vegano che per tutti i gusti.

Un'occasione per scoprire nuove culture e pratiche, come lo sciamanesimo, le tecniche di guarigione orientale, i bagni sonori, le trance dance e molto altro.



Anche in questa edizione di Febbraio ci sarà lo show cooking a cura degli chef vegani, in un area apposita dove ci saranno anche interventi e dibattiti da parte dei rifugi animalisti più grandi sulla scena del Lazio. Inoltre il nuovissimo Vintage Corner per gli appassionati dello stile ed il mercato della Terra del Collettivo Slow Food Roma.



Passeggiando fra i corridoi ed il prato troverete tutto il giorno l'area market con creazioni artistiche originali, abbigliamento alternativo, prodotti naturali e lavorazioni del legno e delle piante. Saranno presenti l'area Olistica per i trattamenti benessere, gli spazi per le attività ed i giochi per bambini insieme al laboratorio artistico di Cartapesta “Per Fare un Gioco”, gli esperti di cartomanzia e divinazione, le associazioni ospiti animaliste ed olistiche ed il punto di raccolta cibo e beni di necessità per i rifugi nel Lazio. Tanti gli eventi a sorpresa durante la giornata, musica e danze.



Il Free Spirit Festival nasce nel novembre del 2019, con la sua prima edizione alla Città dell'Altra Economia, progetto a cura dell'Associazione Culturale Anima Verde, per portare avanti tematiche quali il benessere, l'olistica, lo sciamanesimo, il veganismo, la libertà di pensiero e di cultura.