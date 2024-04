Fratini, Marciano, Pancella, Valeri Quartet in concerto al Charity Café

Venerdì 5 aprile al Charity Café un Quartetto “pianoless “ composto da alcuni dei più interessanti giovani musicisti della scena jazzistica italiana. La band propone un repertorio di standards e brani originali adattati appositamente per l organico senza pianoforte, per un concerto a tinte forti e di grande atmosfera, in cui emerge il contrasto tra la frontline dei due fiati Fratini/Marciano e la ritmica contrabbasso batteria di Pancella e Valeri.



Line-up

Francesco Fratini: tromba

Gabriel Marciano: sax

Pietro Pancella: contrabbasso

Marco Valeri: batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione