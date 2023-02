Fraternali Quartet in concerto al Charity Café

“Questo non è propriamente un ‘disco’, o meglio un ‘cd’; lo è diventato mediante le tecniche di oggi. In realtà è una registrazione effettuata nell’anno 1982 con mezzi oggi decisamente caduti in disuso, e registrato ‘seduta stante’ (come viene viene, tanto per intenderci). Lo scopo di tutto questo non è, appunto, la qualità del suono e di tante sfumature che indubbiamente lasciano a desiderare, ma quanto il linguaggio musicale, che all’epoca tentava di sviluppare nuovi messaggi, inerenti la fusione tra Musica popolare, Jazz e tematiche di stampo decisamente classico.



La speranza che io nutrivo vent’anni fa affinché questo lavoro fosse riconosciuto, a tutt’oggi non è cambiata e spero ancora, con il mio sentimento di artista, che dopo tanto tempo sia apprezzato come lo hanno apprezzato i musicisti che hanno collaborato con me. E tutti colore che, ascoltandolo, hanno fatto altrettanto”. Con queste parole, mio fratello Virgilio, riproponeva nel 2002 il suo progetto, nella speranza di farlo finalmente uscire dall’ombra. Oggi, a oltre 35 anni dalla nascita del progetto e a pochi mesi dalla sua morte, mi sono sentito in dovere di portare avanti il suo discorso musicale così presto troncato. E grazie ad Alessandro Tomei, Francesco Lo Giudice e Federico Orfanò, la musica è ripartita.



Alex Fraternali: Il progetto prese forma nel 1982 quando Virgilio Fraternali si recò per un periodo in Ungheria allo scopo di studiare la musica popolare di quel paese, sull'esempio del grande Bela Bartok. L'idea era proprio quella di fondere i canti dei contadini Ungheresi e Romeni, tematiche di stampo classico, il tutto filtrato con il Jazz. Dopo 35 anni di ingiusto oblio, il progetto ha ripreso forma.



Line-up

Alessandro Tomei, Sax

Francesco Lo Giudice, Piano



Federico Orfanò, Batteria