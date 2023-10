Frascati in arte: seconda edizione

Seconda edizione della rassegna annuale di pittori emergenti “Frascati in Arte”: 17 artisti selezionati durante l’anno corrente dall’Associazione Culturale e Galleria d’Arte “Agarte – Fucina delle Arti” con sede in Frascati, mostreranno i loro ultimi lavori per un totale di circa 120 tele di diverso genere, stile e dimensione.



L’Associazione Culturale “Agarte – Fucina delle Arti” continua il suo percorso di promozione artistica sul suolo di Frascati, città dei Castelli romani, proponendo la pittura nella location comunale del Mercato coperto in Piazza del Mercato di Frascati (Roma) e proseguendo il successo ottenuto con la precedente edizione (2022) e con la collettiva en-plein-air di “Olmo in Arte” (2022-2023).



L’esposizione propone i lavori dei seguenti pittori: Matteo Tomaselli, Ivano Petrucci, Antonella Iris De Pascale, Fabio Pini, Mauro Romano, Alex Medori, Ana Paula Torres, Amomì, Creola Carla Cristofari, Chiara Fiori, Giovanni Giunta, Lucia Novelli, Martina Di Russo, Fabiola Bizzarri, Francesca De Angelis, Alyssa Canepa e Federica Anna Molfese.



L’esposizione col patrocinio del Comune di Frascati aprirà col vernissage di venerdì 27 ottobre dalle ore 17.30 fino alle 22.00, con possibilità di assistere ad una performance di pittura dal vivo e, proseguirà tutti i giorni per una settimana con chiusura venerdì 03 novembre. La mostra sarà liberamente visitabile (Ingresso gratuito) e seguirà il seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00, esclusi venerdì 27 e venerdì 03 con apertura dalle 18.00 e chiusura alle 22.00. Durante la II Edizione della rassegna “Frascati in Arte” si potranno ammirare i lavori dei pittori selezionati per un totale dalle 5 alle 10 tele ad artista, verrà prodotto catalogo ufficiale edito dalla stessa associazione a cura di Alessandro Giansanti e Mauro Giansanti.



La mostra ha come sponsor MGS Studio Frascati, come partner DAMA GALLERIA e libreria Cavour Ubik di Frascati e come media partner Exit Urban Magazine ed Art & Investments. Vernissage venerdì 27 ottobre 2023 dalle ore 17.30 fino alle 22.00 (ingresso libero), resterà visibile per una settimana ogni giorno dalle 17.00 alle 20.00, fino al venerdì 03 novembre 2023 (dalle ore 17.30 alle 22.00) e si terrà al Mercato coperto di Piazza del Mercato, Frascati (per qualsiasi informazione +39 351 740 5874 / agarte@agarte.it).