Frankie’s Jazz Quartet: Francesco Di Giovanni ripercorre i brani della sua vita

Il 2 aprile prossimo alle ore 21 presso la Locanda Blues di Roma, in Via Cassia 1284, Francesco Di Giovanni porta il suo Frankie’s Jazz Quartet sul palco del Festival Anime di Carta, l’appuntamento culturale organizzato e diretto da Emanuela Petrone.

Ad accompagnarlo al pianoforte Gabriella De Nardo, un’artista eclettica e sensibile, nonché sua compagna di musica e di vita, Francesco Baconcini al basso e Alberto Proietti Gaffi alla batteria. Un’occasione per riproporre alcune tra le canzoni più importanti che hanno costellato la vita di questo musicista poliedrico, qui addirittura nei panni di cantautore.

Frankie, al secolo Francesco Di Giovanni, chitarrista, jazzista, eclettico compositore, capace di cimentarsi in ogni genere di musica, spaziando da composizioni per strumenti solisti, alla musica da camera, al genere sinfonico, fino al Musical e all’Operetta, in vari decenni di attività ha scritto anche oltre sessanta canzoni.