Frankenbierfest 2024

Torna l'appuntamento a Villa Torlonia con le tradizionali produzioni birrarie della Franconia, regione tedesca dove la cultura brassicola si tramanda da generazioni e dove intere famiglie si dedicano alla produzione della birra e al sostentamento dei pittoreschi villaggi rurali.

La secolare tradizione sarà raccontata attraverso le birre stesse, tra Kellerbier, Dunkles, Helles, Bockbier e le immancabili Rauchbier affumicate, il tutto nella cornice della Limonaia di Villa Torlonia.

Appuntamento da venerdì 12 aprile, con apertura della botte inaugurale alle 17, per proseguire sabato e domenica da mezzogiorno. La chiusura delle 2 in nottata è subordinata alla affluenza del momento, in quanto luogo storico e soggetto a vincoli di capienza, quindi si consiglia come sempre di venire in orari pomeridiani per godersi al meglio anche l'atmosfera della Villa