Frankenbierfest 2022, le birre della Franconia a Roma

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Torna a Roma la manifestazione dedicata al meglio delle produzioni brassicole della Franconia, regione a nord della Baviera in Germania, nota per l'attitudine rurale dei suoi abitanti che si riflette nelle loro birre, per la maggior parte prodotte da generazioni dalle famiglie dei piccoli villaggi.

Nella cornice della Limonaia di Villa Torlonia, si incontreranno decine di birrifici rappresentati dalle loro basse fermentazioni: Kellerbier, Rauchbier, Dunkel, Bockbier e così via, selezionate e portate a Roma col massimo della cura, come richiesto per delle produzioni così limitate e delicate.

Tutte le informazioni e la lista delle birre verranno pubblicate sulla pagina Facebook dell'evento. Apertura il venerdì alle 17 e a mezzogiorno per sabato e domenica. Chiusura cancelli a mezzanotte. L'evento si svolgerà in piena sicurezza.

Foto di repertorio