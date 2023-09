Frank Gambale in concerto al CrossRoads Live Club

Frank Gambale, chitarrista della “Chick Corea Electric Band” che vanta una carriera di oltre quarant’anni ai vertici del circuito jazz internazionale, torna in concerto al CrossRoads Live Club di Roma per uno show imperdibile.



Vincitore di un Grammy e di due nominations insieme a Chick Corea, diventa una leggenda della chitarra grazie allo Sweep Picking, una tecnica avanzata che rivoluziona l’interpretazione chitarristica e lo consacra come formatore e ispirazione di generazioni di chitarristi in tutto il mondo. Una carriera innovativa, inquieta, sempre ai massimi livelli della musica jazz e tredici album all’attivo come leader e altri venticinque con Chick Corea, Vital Information, Steve Smith e tanti altri. Dopo avere attraversato praticamente ogni genere musicale – jazz, rock, fusion, musica acustica – il grande chitarrista australiano torna in Italia con il suo progetto di grande musica, insieme a Gergo Borlai (Batteria), George Whitty (Tastiere), Dominique Di Piazza (basso)



Lo spettacolo, dalle atmosfere Jazz – Fusion esprimerà in ogni momento la sua genialità chitarristica, nelle ritmiche, nel groove, nei soli, accompagnato da una Band straordinaria.