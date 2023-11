Francesco Mascio organ trio in concerto al Charity Café

Un nuovo progetto artistico di Francesco Mascio, chitarrista versatile e compositore incline alla sperimentazione, in cui la scelta dell’organo Hammond, come strumento portante dal sound caldo ed evocativo, è sugello della sua continua ricerca, che nel tempo lo ha portato sempre più ad identificarsi in uno stile crossover. Pur trattandosi di un trio fortemente incentrato nella tradizione jazz, il leader non manca di esprimere una spiccata poliedricità, attraverso il sapiente utilizzo di numerose influenze stilistiche (latin, world, soul, free, e altro ancora), con l’intento di confluire verso una forma di jazz contemporaneo, privo di qualsiasi pregiudizio stilistico, in cui l’ emozione, e soprattutto la sua personale e spirituale concezione della musica, occupano un ruolo centrale all’ interno della performance.



Line-up

Francesco Mascio: chitarra

Francesco Lo Giudice: hammond

Pietro Iodice: batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione