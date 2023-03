Francesco Martinelli presenta "Chet Baker, vita & musica" all'archivio Garzia di Roma

Diversi sono gli artisti assurti al ruolo di icona dopo la loro morte, come James Dean, Jim Morrison o Kurt Cobain. Chet Baker, suo malgrado, lo è diventato fin da giovanissimo. Il suo volto, ritratto da fotografi eccezionali come William Claxton o Richard Avedon, ma anche da stilisti glamour del Visual come Bruce Weber, ha la stessa presenza scenica di quello di Marilyn, solo senza pose. La sua discografia, sterminata quanto confusa, è parte costante di un immaginario sonoro rilassato e sensuale, solare e comunque fresco. La sua voce, al pari del soffio della sua tromba, è l’incarnazione del “cool”, come direbbero i colleghi americani, che tutti, anche inconsapevolmente, abbiamo almeno una volta ascoltato. Eppure, il suo posto nella storia del Jazz è ancora offuscato, la sua ricerca musicale spesso sottovalutata, il suo spessore artistico frainteso…



Per fortuna è stato da poco pubblicato il lavoro di Jeroen De Valk nel volume "Chet Baker - Vita e musica" pubblicato nel 2022 per la collana EDT/Siena Jazz, a cura di Francesco Martinelli che racconta, senza retorica né pettegolezzi, di un incredibile improvvisatore, di un artista capace di inventare infinite melodie e, soprattutto, del suo suono unico e inimitabile, tratteggiando uno dei pochissimi ritratti che prende le distanze dalle speculazioni giornalistiche e dai falsi miti che hanno trasformato Chet nello stereotipo dell'artista disperato e maledetto.



Per la prima volta a Roma e in una sola e unica data, Francesco Martinelli racconterà Vita e Musica di Chet Baker, partendo proprio dal volume di De Valk, presso l’Archivio storico fotografico Garzia. Introduce Roberto Arcuri.



Quando: martedì 14 Marzo ore 18:30

Dove: Archivio Garzia - Via dei conciatori, 1d (Testaccio/Piramide).

Info e prenotazioni: infoarchiviogarzia@gmail.com

Evento FB: https://fb.me/e/43qhc9d3q



Francesco Martinelli, curatore e traduttore della collana Siena Jazz della EDT, per la quale ha già pubblicato “Jazz!” di John F. Szwed, “Storia del Jazz” e “Gli Standard del Jazz” di Ted Gioia, oltre alle Biografie di Dexter Gordon, Charles Mingus, Django Reinhardt, Lee Konitz e Charlie Parker, è Direttore del Centro Studi sul Jazz “Arrigo Polillo” presso Siena Jazz, insegnante di storia del jazz presso la Siena Jazz University, l’Istituto Mascagni di Livorno e il Conservatorio Statale “Giuseppe Verdi” di Torino. Il suo ultimo contributo alla storia del Jazz è il monumentale The History of European Jazz, edito dalla Equinox.



Roberto Arcuri, collezionista e appassionato studioso dei rapporti tra Jazz e Arte visiva, è autore del blog https://jazzfromitaly.blogspot.com

Ha curato diverse discografie, tra cui “La Stagione Incantata: Quindici Anni Di Free JazzIn Italia” per All About Jazz e la più completa su Massimo Urbani, apparsa nella seconda edizione del libro “L’Avanguardia è nei Sentimenti”, di Carola De Scipio, per Arcana. Per lo stesso editore ha voluto e curato la ristampa di “Jazz Inchiesta Italia” di Enrico Cogno, per il quale ha scritto un’ampia postfazione e compilato una discografia di riferimento sul Jazz inciso in Italia dal 1966 al 1971. Il suo ultimo lavoro pubblicato, per i tipi di Musicamdo – Macerata Jazz, è “Philology, a Jazz Label”, una monografia illustrata sull’etichetta discografica di Paolo Piangiarelli (2022).





L’ Archivio nel 2020 è stato affidato alla cura del Circolo Arci che porta il suo nome e che ne cura il mantenimento e la catalogazione.