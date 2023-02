Francesco Lagi e Francesco Colella all'Argot Studio con L’asino d’oro

Prezzo non disponibile

Dal 23/02/2023 al 26/02/2023

Dal 23 al 26 febbraio all’Argot Studio il ritorno dell’autore e regista Francesco Lagi, che da anni dirige la compagnia Teatrodilina insieme a uno degli attori più interessanti del teatro e del cinema contemporaneo: Francesco Colella.

Dopo le fatiche cinematografiche de Il Pataffio, film di esordio del regista toscano, sarà un’occasione preziosa per rivederlo a teatro con Colella ne L’Asino d’Oro, una riscrittura contemporanea del grande classico di Apuleio. C’è un uomo che si ritrova, per un rito magico, trasformato in un asino. Perde la voce, l’aspetto che aveva, la sua identità. Solo mangiando delle rose potrà tornare quello che era. Ci sono rapimenti avventurosi e tragici amori romantici. Fughe vertiginose, tradimenti improvvisi e torture cruente. Feste da ballo, feroci briganti e mondanità. C’è l’avventura di un’anima umana precipitata nelle viscere di un animale. Un viaggio oscuro apparentemente senza uscita: il tentativo di raccontare un mistero.

Dal suono al video, dall’arte contemporanea alla scrittura, dal cinema alla musica. Alla base del lavoro c’è la volontà di inventare spettacoli restituendo frammenti dei loro percorsi e andando alla ricerca di una comune identità, attraverso l’ideazione di un gesto più contemporaneo e potenzialmente dirompente.

