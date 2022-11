Francesco Guccini incontra i fan e presenta "Canzoni da intorto"

A poche settimane dal sorprendente annuncio del suo ritorno a cantare, Francesco Guccini svela due appuntamenti in presentazione del nuovo disco "Canzoni da intorto", in uscita il 18 novembre per BMG esclusivamente in formato fisico e già disponibile in preorder.

Il Maestro del cantautorato italiano è pronto ad allargare il suo abbraccio ai fan sabato 26 novembre a Milano e il 10 dicembre a Roma. Il cantautore, nella Capitale, dà appuntamento a tutti i fan presso LaFeltrinelli di Via Appia Nuova 472 alle ore 16.

"Canzoni da intorto" è il concept album che Francesco Guccini ha sempre desiderato realizzare e che ora prende finalmente vita, regalandoci a sorpresa la sua voce e, ancora una volta, un pezzo di storia.

Per valorizzare questo grande ritorno, il disco è stato pensato come un prezioso gioiello da ascoltare per intero, declinato in cinque diversi formati: CD, CD limited edition - maxi formato, vinile, vinile special edition (edizione limitata numerata e colorata), e per i veri intenditori uno speciale doppio vinile edizione esclusiva con tracce strumentali – incisione diretta dai mix (edizione limitata e numerata) per riscoprire l’anima analogica della musica e esaltarne ogni sfumatura.