Francesco Cicchella in Bis! Il 31 marzo al Teatro Europa di Aprilia. Francesco Cicchella si gioca tutte le sue carte in un one man show esilarante, nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia (come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri) e performances completamente inedite.

La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane showman, per dare vita ad uno spettacolo ricco di emozioni e risate. Sul palco oltre all’artista partenopeo, che firma anche la regia, troviamo la sua fedele spalla Vincenzo De Honestis e la band diretta dal maestro Paco Ruggiero.

Lo spettacolo è scritto da Francesco Cicchella, Gennaro Scarpato e Vincenzo De Honestis. Produzione: Top Ag­ency Music & AG Spettacoli. Il 5 maggio Francesco Cicchella porterà lo stesso spettacolo al Teatro Nestor di Frosinone.

Biglietti in vendita su Ticketone.it