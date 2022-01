Francesco Bruno Quartet all'Alexanderplatz

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, sabato 29 gennaio gennaio, Francesco Bruno Quartet

Sul palco, Francesco Bruno, chitarra, Pierpaolo Principato, piano, Valerio Vantaggio, batteria e Andrea Colella, contrabbasso. Presenta "Blue Sky Above The Dreamers", ultimo progetto discografico, realizzato per l'etichetta slovacca Hevhetia e già presentato con successo nel nord Europa in molti Jazz festival.

Proporrà le composizioni del disco, che esprimono un' incessante alternanza di gioia e dolore, speranza e disillusione, nostalgia e sguardo al futuro, nella ricerca di una Latinità condivisa con altre culture che travalichi gli stretti confini di appartenenza geografica o artistica. Chitarrista e compositore, Francesco Bruno, è attivo sulle sceneItaliane sin dai primi anni 10, facendo parte di formazioni della scena jazz romana e partenopea ed esibendosi anche a fianco di leggende del jazz quali il trombettista Don Cherry.

FRANCESCO BRUNO QUARTET

"BLUE SKY ABOVE THE DREAM"

Francesco Bruno chitarra

Pierpaolo Principato piano

Valerio Vantaggio batteria

Andrea Colella contrabbasso