Francesco Bonomo in three kings al teatro belli

Francesco Bonomo è il protagonista al Teatro Belli - dal 19 al 21 novembre nell'ambito di TRENDnnuove frontiere della scena britannica - di THREE KINGS di Stephen Beresford di cui è anche regista.



È la storia del rapporto tra un Figlio e un Padre latitante.

Si tratta di un monologo che si organizza secondo un registro misurato ed essenziale, cosa assai singolare in questi tempi tanto chiassosi ed aggressivi.



Chi racconta è il figlio, Patrik: a noi si presenta come un uomo ormai logoro, invecchiato anzi tempo e stanco della vita; il solo rapporto che gli resta è con l’alcool.

Capiremo presto che egli altro non è se non il risultato delle vicende che hanno contrassegnato il suo rapporto con il Padre.



Lo incontra per la prima volta quando ha compiuto otto anni e spera che questo sia l’inizio di un nuovo capitolo della propria vita; ma il padre no, non desidera affatto provare a costruire – se non con belle parole- un dialogo con quel figlio abbandonato alla nascita.

Sembra ridere di concetti come affetti ritrovati o responsabilità paterna, tanto è vero che promette a questo bimbetto che vorrà rivederlo solo a patto che Patrik risolva l’enigma di un gioco di prestigio: questa impresa, certo, lo farà diventare in futuro un uomo di successo nei pub e, dunque, in tutto il mondo.

Ma Patrik, manco a dirlo, fallisce l’impresa e il Padre mantiene la promessa e se ne va.



I due si incontreranno solo dopo altri otto anni.

Ma il padre è diventato ancora più inafferrabile, le sue presenze sono sporadiche e le loro occasionali interazioni si fanno persino astiose.

Peggio: Patrik scopre da altri che, ovunque il padre vada, lascia dietro di sé una oscura ombra di vuoto e di miseria.



In punto di morte il vecchio gli dirà: “Non puoi amare ciò che ti delude. Tu puoi?”.