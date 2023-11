Francesca Romana Pinzari e G.I.O.V.E. in collaborazione con Donne for Peace, con il patrocinio del Parlamento Europeo – Ufficio in Italia e con il patrocinio della Commissione Europea



Nell’ambito della mostra Spells di Francesca Romana Pinzari, Curva Pura è lieta di ospitare l’evento benefico di presentazione del brand G.I.O.V.E., una nuova start up di moda tutta al femminile che unisce la passione per il settore tessile e l’amore per l’arte all’impegno sociale.

Grazie alla vision e creatività di Volha Marozava, dal laboratorio di cucito avviato nell’ambito del progetto umanitario UPE4INCLUSION – UCRAINIAN PEOPLE EMPOWERMENT FOR INCLUSION promosso da A.N.A.S Lazio APS, Solco s.r.l. e Donne for Peace - è nato il team di 5 donne le cui iniziali formano il nome del brand.

In collaborazione con Donne for Peace, associazione nata in seguito all'emergenza umanitaria in Ucraina, G.I.O.V.E. ha avviato una stretta collaborazione con il panorama artistico femminile, italiano e internazionale, per la realizzazione di opere d’arte ridipinte su capi d’abbigliamento, la cui vendita finanzia progetti di sostegno, inclusione e integrazione.

L’iniziativa, nello spirito della trasformazione e della rinascita, si unisce alla ricerca dell’artista Francesca Romana Pinzari e al suo nuovo ciclo di lavori legati al potere della parola e alla vibrazione rasserenante della geometria sacra, riproponendo alcune opere presenti nella mostra Spells nell’ultima serie di T-shirt realizzate dal brand, dipinte a mano dall’artista per conferire ad ogni capo unicità.

«Sostenere questo evento di joint venture e di collaborazione tra G.I.O.V.E. e Francesca Romana Pinzari per Donne For Peace rappresenta un grande onore. I proventi della raccolta fondi andranno a sostenere le ragazze che hanno contribuito alla nascita del brand G.I.O.V.E.

Durante la serata il team di G.I.O.V.E. al completo sarà presente per eventuali interviste.

Il messaggio di Unione tra donne e di sostegno reciproco, dell’approccio creativo, dell’arte e della bellezza, è un messaggio di pace, una invocazione all’amore e alla gratitudine» dichiara Volha Marozava, Presidente Associazione Donne for Peace ETS



Durante l’evento di presentazione le T-shirt saranno messe in vendita tramite asta libera, il cui intero ricavato sarà devoluto a sostegno delle profughe ucraine.



G.I.O.V.E.

Abiti che raccontano le storie delle donne.



Il racconto della nascita di questo brand è insolito, curioso e unico, unico come i capi che queste donne creano.



Il brand G.I.O.V.E. è stato creato - nel corso di un’escursione al tempio di Giove Anxur - da giovani donne, provenienti dall’est Europa.

Grazie alla vision e creatività di Volha Marozava, dal laboratorio di cucito avviato nell’ambito del progetto UPE4INCLUSION è nato il team di 5 donne le cui iniziali formano il nome del brand. La passione per la moda e per la creatività le ha portate a scommettere con contagioso entusiasmo sul progetto di start up, ispirate e guidate dalla magia della Città Eterna.

Le prime realizzazioni sono state T-shirt dipinte a mano. Ogni T-shirt è unica: l’anima di ognuna di esse vive nel disegno, che si sposa con la storia raccontata nel talloncino abbinato al capo. Capo - storia per una donna che apprezza valori e pensieri abbinati allo stile ed alla qualità.

In un secondo momento le GIOVE girls hanno concepito e creato una linea di camicie e casacche da donna in seta stampata, i cui disegni sono stati concepiti ed elaborati seguendo un percorso di originalità emozionale: nella stampa della seta sono state utilizzate immagini satellitari per tratteggiare aree geografiche del loro cuore. Alcuni luoghi famosi ed altri sconosciuti, ma tutti interessanti per i mutevoli colori che vi si ritrovano nelle diverse stagioni dell’anno.

La creatività delle donne G.I.O.V.E. non si ferma qui. Decidono di lavorare materiali ancora più difficili per realizzare una linea di abbigliamento accessoria da indossare sulle camicie: nascono così i corpetti abbinabili alle casacche e camicie per accentuare il punto vita della donna, simbolo della sensualità e della moda. Con trine e pizzi, paillette, pellami, policarbonato, rame, e pietre preziose e prendono vita - tutti rigorosamente a mano in Italia - capolavori di ingegneria applicata alla moda.



Donne for Peace

DONNE FOR PEACE è un'associazione di volontariato, costituita da sole donne, ma aperta a tutte le persone di buona volontà disposte a condividerne le finalità ed impegnarsi nel servizio alle persone che fuggono dalle guerre.

Nasce nell'ambito dell'emergenza umanitaria che si è generata in seguito alla crisi in Ucraina.

Le fondatrici dell'associazione sono di diversa provenienza, nazionalità e credo politico, originarie dei paesi coinvolti, naturalizzate italiane che si sono unite spinte dalla forte preoccupazione per la fragilità della pace

nel mondo.

Al centro dell'opera dell'associazione vi è il futuro delle persone rifugiate sia attraverso l'integrazione ed inclusione nella società del paese ospitante, sia attraverso il rafforzamento delle competenze utili per loro ritorno in Ucraina.