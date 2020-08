Francesca La Colla Soul Blues Band in concerto al Confusione Fest

Siciliana d’origine ma Romana d’adozione, Francesca La Colla, cantante da oltre 20 anni, vive con la Musica e per la Musica, che ha portato in giro per la penisola ma anche oltre oceano (Canada e USA), insomma ovunque possa emozionarsi cantando, cercando di donare la stessa emozione al pubblico presente.Tra le tante esperienze, si è esibita su RaiUno, RaiDue, RTL 102.5 Cool, Sky ed altri canali. Ha duettato con Renga, Masini, Vallesi, Negrita, Roy Paci, ed ha fatto anche doppiaggi per la Disney, e Netflix. La Band è composta da grandi musicisti professionisti di affermata fama e popolarità internazionale, che conferiscono ai brani una qualità elevata ed impeccabile.



Confusione Fest

Via Galla Placidia 184 – Roma

live music dalle 21.30 alle 23.30

Info: 3382751028 – 3939413368

(prenotazione obbligatoria)

INGRESSO GRATUITO



Aperto tutti i giorni dalle 17 alle 2.00

parcheggio custodito in area / 2€

food truck / MOZAO - Street Food & Banqueting - Pret-à-Polpett

cocktail bar - birreria – winetasting



Line-up

con Francesca La Colla (voce)

Alfredo Bochicchio (chitarra)

Mimmo Catanzariti (basso)

Stefano Parenti (batteria)

Gianni Aquilino (tastiere)