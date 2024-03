Frammenti. Mostra personale di DesX

Up Urban Prospective Factory è lieta di presentare Frammenti, esposizione personale di DesX a cura di Marta Di Meglio. L’evento avrà luogo presso lo spazio espositivo di via dei Salumi 53 a Trastevere, sabato 6 aprile dalle ore 18:30. Per l’occasione ci sarà anche un live painting dell’artista.



La mostra è un’immersione profonda e avvincente nell’universo emotivo dell’artista, che riunisce, come frammenti, diversi lavori nati dall’elaborazione e la ricostruzione in chiave artistica della propria esperienza personale.



Le opere in mostra partono da un racconto autobiografico che, destrutturato, subisce una metamorfosi con la contaminazione di molteplici fonti esterne. Elementi classici, come architetture e soggetti divinizzati, si intrecciano con suggestioni provenienti dalla musica hip-hop e metal, creando un tessuto compositivo che riflette la complessità dell’esperienza umana. La scelta è quella di presentare al pubblico opere inedite e non, dove, attraverso l’utilizzo di diversi tecniche, è possibile conoscere l’intero percorso artistico.



La varietà dei soggetti e delle composizioni riecheggiano ispirazioni metafisiche, simboliste e pop surrealiste. L’uso sapiente del colore aggiunge ulteriori strati di significato, le tonalità vivaci della cultura pop si contrappongono a toni più cupi, creando una tensione visiva che cattura l’attenzione dello spettatore.



Così come il suo nome d’arte DesX, Frammenti rivela la presenza di linguaggi nascosti e segreti. Attraverso un’esplorazione artistica carica di suggestioni, l’artista riesce a trasfigurare il proprio vissuto in opera d’arte che affascina e sorprende. Un’opportunità per immergersi in un universo creativo e suggestivo, dove l’autenticità dell’esperienza personale si fonde con l’espressività dell’arte.









Ingresso con tessere Arci



Gallery





Il costo della tessera è di 8 euro ed è valida in tutti i circoli Arci d’Italia e ti verrà consegnata durante la mostra.