Frammenti di vita: esposizione artistica di Zahira Rodríguez Amaya

WarmtHub, lo spazio artistico culturale che vede la lobby del Warmthotel di Roma adibita ad area espositiva, presenta "Frammenti di Vita" una mostra di opere di Zahira Rodríguez Amaya fruibile presso il Warmthotel in via Giuseppe Prezzolini, 5 - 00143 Roma tutti i giorni dalle 10 alle 22 fino al 31 Ottobre 2023.

Attraverso questa esposizione, l’artista di nazionalità colombiana vuole trasmettere tre fasi eccezionali della sua pittura che si sono riflesse nei suoi lavori per tutto il percorso artistico: Pop art, Arte Figurativa e Arte Astratta.

In questa selezione di opere, che cercano di esplorare ogni stile appropriandosi dei loro concetti in modo personale, sono evidenziabili tutte le caratteristiche di queste correnti che hanno particolarmente influenzato il XX secolo.

In alcune sue opere possiamo vedere elementi, forme e colori forti e ripetitivi usati nel mondo dei manifesti o della pubblicità che mostrano l'effetto anestetico di una società banale caratterizzata dal consumismo. Da qui, l'importanza del linguaggio trasmesso dagli occhi e dalla bocca come se si cercasse così di creare consapevolezza della realtà fittizia in cui viviamo. Per fare questo, utilizza diversi materiali e tecniche come il mosaico.

A queste contrappone un altro momento della sua pittura, che riflette innocenza, semplicità, purezza e ingenuità attraverso ritratti che imitano le apparenze e creano un'illusione della realtà con l'obiettivo di produrre una connessione visiva ed emotiva con lo spettatore che li osserva.



Per finire, l'artista sottolinea il proprio processo artistico con opere che rinunciano a qualsiasi concetto figurativo e dove l'irreale, l'irriconoscibile diventano i protagonisti della sua originalità. Con creatività improvvisa esprime la spontaneità della linea, del colore, della geometria delle forme nei propri spazi interni.



Sia i suoi dipinti che i suoi mosaici riflettono le immagini quotidiane della società odierna e creano un'occasione per scoprire l'artista e godere delle sue opere attraverso la loro bellezza, semplicità ed essenza.



