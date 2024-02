Fragileresistente a Centrale Preneste Teatro

A Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 - Roma) per la rassegna YOU. The Young city – You Under 35, venerdì 1 marzo alle 21 va in scena “fragileresistente” della Compagnia il turno di notte, un lavoro di e con Silvia Pallotti e Tommaso Russi.

YOU. The Young city – You Under 35 è una rassegna di spettacoli dal vivo, danza, musica, teatro e nuovi linguaggi del contemporaneo organizzata da Ruotalibera con la direzione artistica di Tiziana Lucattini. Il calendario prevede una programmazione per le giovanissime generazioni e un cartellone con spettacoli di compagnie teatrali emergenti under 35 tra le più vivaci, culturalmente e artisticamente interessanti del territorio nazionale. Un’attenzione speciale è dedicata ad alcune realtà artistiche femminili: autrici, attrici, registe e coreografe.

Gli spettacoli si svolgono ogni fine settimana alle 21.00, tutti gli eventi sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria on line su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ oppure via mail scrivendo a info@ruotalibera.eu o ingresso diretto il giorno dello spettacolo dalle 20.30 previa disponibilità dei posti.

Venerdì 1 marzo alle 21.00 va in scena “fragileresistente” della Compagnia il turno di notte: lo spettacolo è la storia di un padre e un figlio, esplora che relazione c’è tra la depressione di un figlio, la fatica di un padre e lo stato del mondo. L’evento di un tuffo da uno scoglio, una caduta, diventa per entrambi l’apice di due diverse forme di impotenza: verso l’altro e verso il mondo. “fragileresistente” parla di oggi e di noi, noi come più generazioni, noi come società. Parla della nostra stanchezza, della nostra incapacità di vedere un futuro possibile, delle nostre immaginazioni malate, represse, compresse. Si chiede se il senso di impotenza che ci immobilizza è reale, o se è indotto, e da cosa, e perché. Si chiede quali azioni sono ancora possibili.

La rassegna prosegue venerdì 15 marzo con “L’eco della falena” di Cantiere Artaud, regia e scene di Ciro Gallorano con Sara Bonci e Davide Arena. Giovedì 28 marzo è la volta di "Arturo" di e con Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich, vincitore del Premio Scenario Infanzia 2020. Venerdì 5 aprile è la volta della compagnia Hangar Teatri con lo spettacolo “María” regia Elena Delithanassis, con Marco Palazzoni, Elena Delithanassis, Ilaria Santostefano. Il 12 aprile Collettivo Est presenta "Paternoster - L’eredità dei figli”, regia e drammaturgia Beatrice Mitruccio con Giacomo Stallone e Paolo Perrone. Si prosegue sabato 13 aprile con Dante Benazzo in scena con "end-to-end" un progetto di Andrea Dante Benazzo e Laura Accardo, spettacolo vincitore dell’Open Call Residenza 2021 di Teatro in Quota Residenza Produttiva Carrozzerie | n.o.t. Venerdì 26 aprile Tommaso Lombardo è in scena con “Piccolo uomo grande mondo” Residenza Giovani Centrale Preneste Teatro. Il 3 maggio è la volta di "Salto di specie" di Controcanto Collettivo, ideazione e regia Clara Sancricca, progetto vincitore del bando Toscana Terra Accogliente - a cura di RAT (Residenze Artistiche della Toscana) in collaborazione con Teatro Metastasio di Prato, Fondazione Toscana Spettacolo e Centro di Produzione della Danza Virgilio Sieni. Il 10 maggio sul palco la Compagnia Bruttipensieri con "Un horror dedicato a mamma e papà" di Niccolò Fettarappa con Maria Anolfo, Lorenzo Guerrieri, Niccolò Fettarappa e la partecipazione speciale di Filippo Amatiste. La rassegna si conclude il 17 maggio con Francesca Astrei e il suo spettacolo “Mi manca Van Gogh”.

Il progetto è realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”