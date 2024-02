"Fr*cinema", 7 serate a cura di Pietro Turano e Arcigay al Cinema Troisi

A lunedì alterni, sette film che hanno contribuito a scrivere la storia della comunità LGBTQIA+ decostruendo e spesso sovvertendo la cultura mainstream. Le culture underground, le sottoculture, le nicchie culturali e le controculture hanno contribuito a scrivere la storia delle comunita? attraverso lo spettacolo, il cinema, il teatro, la musica, la letteratura, la poesia, l’arte, da sempre veicoli di cambiamento sociale e di trasformazione culturale.

La storia della comunita? LGBTQIA+ e? la storia di tutte le persone che, attraverso la messa in discussione di se?, hanno sperimentato e portato alla luce nuove forme e sostanze dell’identita?, dei generi, delle relazioni, dell’espressione, in sintesi dell’umanita?, anche e soprattutto, attraverso esperienze culturali di rottura. Per questo la cultura LGBTQIA+, a maggior ragione quella visiva e cinematografica, non parla solo alla comunita? di riferimento, ma si fa promotrice di un messaggio liberatorio universale.

FR*CINEMA vuole favorire la riappropriazione dello spazio culturale attraverso la proiezioni di titoli distribuiti in Italia e non.

Il concetto di riappropriazione si riflette nello stesso titolo della rassegna: un termine che e? stato utilizzato come insulto e che, attraverso l’ironia, viene svuotato del proprio significato discriminatorio e ri-semantizzato, trasformandosi in una bandiera.

Prima di ogni proiezione, il pubblico incontrera? ospiti speciali, chiamati a presentare i film in dialogo con Pietro Turano, attore e attivista.

Il programma di FR*CINEMA

4 marzo alle 19:30 Jonathan Bazzi presenta ALL OF US STRANGERS di Andrew Haight (2024)

18 marzo alle 19:30 QUERELLE DE BREST di Rainer Fassbinder (1982)

1 aprile alle 19:30 piuttosto_che (Pierluca Mariti) e Le Eterobasiche (Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani) presentano SHORTBUS di John Cameron Mitchell (2006)

15 aprile alle 19:30 Mario Desiati e Simone Bozzelli presentano LO SCONOSCIUTO DEL LAGO di Alain Guiraudie (2013)

6 maggio alle 19:30 Silvia Calderoni e Ilenia Caleo presentano THELMA di Joachim Trier (2017)

20 Maggio alle 19:30 Levi Riso presenta PIU’ BUIO DI MEZZANOTTE di Levi Riso (2014)

3 Giugno alle 19:30 Fumettibrutti (Josephine Yole Signorelli) presenta GIRL di Lukas Dhont (2018)