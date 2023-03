"Fossili e Stelle" - Planetario e trekking geologico

In occasione della Giornata Internazionale dei Planetari, il Geomuseo di Rocca di Cave organizza una mattinata dedicata all'astronomia e alla geologia.



Programma:

- 10.30) NUOVO spettacolo al Planetario

- 11.30) Trekking alla scoperta dei fossili di Rocca di Cave



Un nuovo spettacolo approda al nostro planetario. Pronti a viaggiare nello spazio con la nostra proiezione fulldome immersiva? Con la vostra famiglia, con gli amici o con chi vi fa stare bene, potrete godere di un cielo stellato come non l'avete mai visto e ascoltare la narrazione live dei nostri divulgatori scientifici.



Terminato lo spettacolo si partirà alla volta del sentiero geopaleontologico. Partendo dal dinosauro Tito e arrivando alla scogliera cretacica fossile (di 100 milioni di anni fa), scopriremo insieme un antico mare che non c'è più, popolato da molteplici creature ancora incastonate nel nostro calcare.

Si raccomanda un abbigliamento comodo e almeno mezzo litro di acqua a persona. Il sentiero è di semplice percorrenza e si camminerà per circa 2 chilometri in totale, con varie soste.



Appuntamento al Planetario di Rocca di Cave - Via Colle Pozzo, 1 - alle 10.30 per il planetario e alle 11.30 per il trekking alla scoperta dei fossili di Rocca di Cave.



COSTI:

1 attività (planetario o fossili): 10€ adulti; 5€ bambini da 4 a 10 anni)

2 attività (planetario e fossili): 15€ adulti; 7,5€ bambini da 4 a 10 anni)

I bambini sotto i 4 anni partecipano gratuitamente.



Chiamare al 351 84 74 143 o scrivere a geomuseoroccadicave@gmail.com