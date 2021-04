Il foro italico e la fondazione di una nuova città, visita guidata

Le trame geometriche che ordinano il Foro Italico sulla curva del fiume e di Monte Mario disegnano un grande complesso paragonabile agli antichi Fori e alla Villa dell’Imperatore Adriano. Avventure Urbane organizza una visita guidata per osservare e ascoltare le storie che hanno da raccontare: quando il sito era una piana paludosa, quando li hanno disegnati e costruiti gli architetti Del Debbio e Moretti consapevoli di creare la nuova porta nord di Roma e il più vasto centro di celebrazione della figura del duce.

La visita condurrà anche all’Accademia di Educazione Fisica, allo Stadio dei Marmi e allo Stadio Olimpico, al Piazzale del Foro Italico con l’Obelisco, ai mosaici e alla Fontana della Sfera.

Le visite si svolgeranno sabato 17 e martedì 20 aprile alle 10,30, con durata fino alle 13 circa. Il costo della visita è di 12 euro per adulti e 10 euro per ragazzi (con forfait per famiglie su richiesta). Acquistabile con il BUONO AVVENTURE ROSSO. Il costo include radioguide sanificate ed auricolari monouso.

I gruppi formati sono minimo da 8 persone, massimo da 20 (sia adulti che bambini).

Organizzatore: Avventure Urbane

Guide Ufficiali Abilitate e Architetti:

Marta Daponte

Claudia Poli Lener

Paola Trentavizi

La visita è consigliata per tutti gli appassionati di architettura e del paesaggio urbano.

Come prenotare:

Scrivere un email a avventureurbane.roma@gmail.com entro e non oltre le ore 16 del 13 aprile. Indicare i nomi di tutti i partecipanti ed il loro numero telefonico. Stessa data ed orario per eventuali disdette.

Contributo per la visita da inoltrare preferibilmente online; le indicazioni saranno fornite nella e-mail di conferma della prenotazione.

Gli eventi di Avventure Urbane si tengono con qualsiasi condizione meteo. In caso di condizioni avverse estreme Avventure Urbane provvederà ad annullare, avvisando per tempo i partecipanti all’indirizzo e-mail fornito e rimborsando i pagamenti effettuati.

Per informazioni scrivere a avventureurbane.roma@gmail.com o chiamare il 340 882 6690 Claudia Poli Lener e il 3283129154 Paola Trentavizi