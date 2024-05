Un'estate all'insegna dello sport e dell'inclusione: aperte le iscrizioni al Foro Italico Camp 2024

Un’estate all’insegna dello sport, del divertimento e della natura: sono aperte le iscrizioni al Foro Italico Camp 2024, un'occasione unica per bambini e adolescenti che vorranno vivere un’esperienza indimenticabile nel mondo dello sport. Con una vasta gamma di discipline sportive da esplorare, il Foro Italico Camp è il luogo ideale per migliorare le abilità sportive, fare nuove amicizie e divertirsi durante le vacanze estive.

Perché scegliere il Foro Italico Camp?

Il Foro Italico Camp consente l'accesso a molteplici discipline sportive, un ampio ventaglio di discipline per soddisfare ogni passione: dal judo alla lotta, dal tennis al volley, dal nuoto alla scherma, dal karate a molte altre attività motorie, un’avventura estiva all’insegna dell’attività fisica e del benessere. Il camp offre un’esperienza unica per crescere, imparare e divertirsi grazie al supporto di esperti come allenatori qualificati, educatori e animatori per guidare i ragazzi in ogni passo.

Due le sedi esclusive: il Parco del Foro Italico a Roma (viale delle Olimpiadi, 61. Aperto dal 10 giugno al 13 settembre 2024, chiusura dal 12 al 16 agosto) e il Centro Olimpico Matteo Pellicone a Ostia (via dei Sandolini, 79. Aperto dal 10 giugno al 09 agosto 2024), entrambi con spazi ampi e attrezzature di primo livello.

Grazie all’iniziativa congiunta di FIJLKAM e Sport e Salute, oltre 500 studenti hanno già sperimentato l’emozione che offre il camp all'evento di presentazione del 15 maggio presso il PalaPellicone. "Il Foro Italico Camp è un modello vincente e replicabile, frutto di un lavoro di squadra importante, che riesce ad avvicinare i giovani allo sport di base, promuovendo la cultura sportiva e la diffusione dei corretti stili di vita”, ha detto per l'occasione Riccardo Meloni, direttore HRO di Sport e Salute. Non mancheranno poi, le attività ludiche e ricreative come laboratori artistici, teatrali ed ecologici per stimolare la creatività; ma anche giochi musicali, della memoria, gare, tornei e staffette ed eventi speciali come esibizioni e feste per celebrare lo sport e l’amicizia.

Il PalaFijlkam è il luogo ideale per le attività outdoor, vicino al mare e alla spiaggia.

Iscrizioni

Il Foro Italico Camp 2024 è aperto dalle 7.45 alle 16.45 a tutti i bambini/ragazzi dai 3 ai 16 anni, con programmi specifici per ogni fascia d’età. Per partecipare bisogna iscriversi tramite la seguente piattaforma. Maggiori informazioni su: Sport e Salute/Foro Italico Camp 2024.

La mission

Il Camp valorizza il gioco e l’interazione sociale attraverso lo sport con focus sull’outdoor education, promuovendo esperienze all’aperto per uno sviluppo armonico. Attraverso la pratica sportiva viene promossa la cultura dello sport per uno stile di vita sano. Inoltre, quest’anno, il camp si impegna ancora di più per garantire l'inclusione, l’accessibilità e l’integrazione, offrendo opportunità speciali per tutti. Ad esempio, sono riservati dei posti per ragazzi con disabilità (assegnazione di 10 posti a turno settimanale per soggetti con disabilità intellettive-relazionali, 5 per Roma e 5 per Ostia).

Offerta sportiva

Il costo settimanale per partecipare al Foro Italico Camp 2024 è di 150 euro a bambino/ragazzo e prevede:

kit da gioco: 2 T-Shirt, 1 pantaloncino, 1 cappellino e 1 braccialetto presenze.

Ristorazione bilanciata: un menù studiato da nutrizionisti e servito in monoporzioni biodegradabili.

Assicurazione e assistenza sanitaria: polizza infortuni e presidio medico per tutta la durata del camp.

Junior Staff (16-17 anni): un’opportunità formativa per partecipare alla vita del camp e ricevere un attestato per crediti formativi extrascolastici.

Di seguito il programma dell'offerta sportiva che prevede il supporto di uno staff qualificato (tecnici e operatori sportivi, laureati in scienze motorie, OEPA, psicologi, tutti pronti a garantire un’esperienza educativa di qualità):

Bambini 3-5 anni: un programma ludico adatto allo sviluppo motorio e psicocinetico.

Ragazzi 6.16 anni: attività ludico-sportive che integrano gioco e tecnica.

Junior Staff 16-17 anni: percorso formativo con rilascio di certificazione per crediti formativi extrascolastici.

Oltre alle attività sopra descritte, tanti altri servizi plus inclusi nel prezzo come "Gioca con il Campione", dei momenti speciali con atleti e leggende dello sport; le special week, settimane dedicate a specifiche discipline sportive con la presenza delle Federazioni.

Per informazioni o iscrizioni: foroitalicocamp@sportesalute.eu/sportesalute.eu.



Iscrivetevi ora al Foro Italico Camp 2024 per un'estate divertente, condivisa ed inclusiva!