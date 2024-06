Formello Jazz Festival

Il FormelloJazz Festival ha raggiunto la sua XV Edizione. Si svolgerà dal 20 al 21 Luglio, a Formello nella grande piazza dei Giardini Comunali, vi accoglierà per immergervi in un atmosfera jazz e swing con le 2 serate dedicate al Jazz degli anni 20-40.

Nella prima serata il grande Maestro Lino Patruno ci farà immergere nelle atmosfere dei primi anni del Jazz New Orleans. Nella seconda serata Emanuele Urso con la sua orchestra ci farà ballare.

Il programma :



20 luglio: Lino Patruno Jazz Show

i Maestri musicisti

Lino Patruno Banjo

Carlo Capobianchi Tromba

Carlo Ficini Trombone

Raffaele Gaizo Clarinetto, sax tenore

Silvia Manco Piano e voce

Guido Giacomini Contrabasso

Giampaolo Biagi Batteria ( da New York City)

Pierluca Buonfrate Voce





21 luglio: Emanuele Urso "King of swing" e la sua orchestra

I Maestri Musicisti:

Emanuele Urso clarinetto/batteria

Francesca Romana Fabbri Voce

Lorenzo Soriano Tromba

Walter Fantozzi Trombone

Stefano Matteucci sassofoni

Daniele Corvasce Chitarra

Pietro Caroleo Pianoforte

Federico Mazzola Contrabasso

Giovanni Cicchirillo Batteria



L'evento sarà anche in diretta streaming.



Per informazioni: "FormelloJazz Festival" e "Formello Jazz Swing" su Facebook, oltre al sito www.formellojazz.it

Per prenotazioni: staff@formellojazz.it, oppure 392.52.53.459, oppure cb.eventi1@gmail.com