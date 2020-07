Foresta Romana Live Concert, musica dal vivo immersi nella natura

Il parco Romano Biodistretto inaugura da venerdì 24 luglio "Foresta Sonora -Live Concert", rassegna di musica dal vivo tra querce secolari che per l’occasione si trasformano in quinte sceniche di performance musicali in un teatro della natura.

Un nuovo progetto musicale di promozione e valorizzazione degli artisti e musicisti del territorio. Incantevole e suggestiva la location della Foresta Sonora dove l’etica e il rispetto per l’ambiente compongono lo spartito di un grande progetto per la sostenibilità ambientale e musicale.

Notti di musica e cibo di qualità nel parco in cui vive di giorno il Mercato Contadino. Apertura aperitivo e street food dalle ore 18,30 fino alle ore 24:00

Il calendario dei concerti

Venerdì 24 luglio 2020

Storie di vinti, futuri vincitori | Omaggio a De André

Che L’Inse

con Daniela Di Renzo – Voce

Roberto Boarini – violoncello

Eleonora Giosue’ – violino

Massi Collaterale Pioppi – pianoforte

Sabato 25 luglio 2020

Alex Valle Music

Giovedì 30 luglio 2020

Alberto Lombardi

Sabato 1 agosto 2020

Diego Cignitti Cigno

Venerdì 7 agosto 2020

Simone Scifoni

Sabato 8 agosto 2020

Akira Manera

Venerdì 14 agosto 2020

Nusia

Venerdì 21 agosto 2020

The_Nice_Guys

Venerdì 28 agosto 2020

Special guest

Sabato 5 settembre 2020

Special guest

Si consiglia la prenotazione tramite WhatsApp o sms al +39 3898830642. Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/288381039144237/