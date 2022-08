Foresta Celtica a Parco Romano Biodistretto

Sabato 27 Agosto e domenica 28 Agosto 2022 a Parco Romano Biodistretto di Ariccia dalle ore 17.00 a mezzanotte, ritorna a grande richiesta la nuova edizione di Foresta Celtica, l’acclamato evento che lo scorso anno ha riscosso tanti apprezzamenti di critica e di pubblico.

Il ricco weekend celtico di Parco Romano Biodistretto accoglierà i visitatori con il market magico, i laboratori celtici per grandi e bambini, tanta Musica & Food, concerti, workshop, conferenze, attività per bambini, ragazzi, adulti, un menù gastronomico studiato ad hoc in collaborazione con Slow Food Albano e Ariccia e tante curiosità dal mondo celtico!

Il Market Magico - una selezione di stand con oggettistica artigianale, mondo magico, operatori olistici, prodotti tipici, per iniziare la tua avventura nel mondo celtico!

Degustazione del Menu’ Celtico, aperitivo e cena, studiato appositamente per l’evento a cura dei nostri agrichef, oltre alla classica offerta culinaria di Parco Romano di Ariccia, in collaborazione con Slow Food Albano e Ariccia.

Grazie a Fustock Birreria selezione di birre artigianali, stile irlandese, scozzese, oltre ai ricercatissimi idromele e sidro.

PROGRAMMA

"????? ???? ? ???? ??? ??????? " Atelier di danza per bambini con musica dal vivo.

A cura di Corinna Torregiani. Musica: Gianluca Lisarelli

partecipazione gratuita

sabato 27 e domenica 28 agosto 2022 ore 17-19

https://www.facebook.com/ events/5121564747952786

???????? ?? ????? ?????????, ? ??????? ? ??????? ??? ?????!

A cura della ROIS Dance School di Roma, da non perdere!

partecipazione gratuita

sabato 27 agosto e domenica 28 agosto 2022 ore 18,30 - 20

https://www.facebook.com/ events/746867683192601

??????? ?? ????? ????????

esibizione e performance a cura del maestro Manrico Giannuzzi centro Namah di Genzano

sabato 27 agosto e domenica 28 agosto 2022 ore 20,15

partecipazione gratuita

A seguire Cerimonia del Fuoco con Michele Lupoli

L????????? ? ?????????? sul mondo celtico:

L? ?????? ??? ????? ??????? a cura di Diletta Naira

partecipazione gratuita

domenica 28 agosto 2022 ore 18

?????? ?????? ????? ?????? ??? ????????? alla scrittrice Camilla Viscusi "Odore di Terra" – performance

partecipazione gratuita

Domenica 28 agosto ore 18,45

???????? ?? ?????-???

L'InCanto della Natura

Canti Celesti e celtici. Voci della Natura, campane di cristallo e tubolari.

Special presence: Opere - sonore Latum di Alessandro Almillotta Harmonic Temple e Tunk Drum

partecipazione gratuita

domenica 28 agosto 2022 ore 19

https://www.facebook.com/ events/785634022476262

CONCERTI

???????? di musica celtica e Irish Rock, imperdibili esibizioni delle band

?HE ????? sabato 27 agosto 2022 ore 21:30

partecipazione gratuita

https://www.facebook.com/ events/1109673626325864

???????? Celtic music domenica 28 agosto 2022 ore 21:30

partecipazione gratuita

https://www.facebook.com/ events/758977515413609

Tantissime proposte e workshop per immergersi nel mondo di Foresta Celtica...

???????? per grandi e bambini

grazie a WOLVES ITALIA Outdoor Academy www. wolvesoutdooracademy.com

Dalle ore 17 alle 19,30

Laboratorio di Tiro istintivo con arco lungo monolitico per ragazzi e adulti

Laboratorio di manipolazione argilla per tutti con ritocchi naturali

Laboratorio di intaglio del legno uso creativo, cucchiaio, wild con possibilità di completamento del lavoro fatto con pirografo

Laboratorio di stamping con intaglio del timbro e colori naturali

Laboratorio di lavorazione della selce finalizzato alla realizzazione di una freccia per il tiro con l'Arco

Informazioni con messaggio whatsapp Michele Lupoli 3336951460

L?????????? ?????????? per la preparazione di un incenso, guidati dal ritmo costante del sacro tamburo e dei canti, a cura di Riccardo Rosati La bussola dell’Anima

sabato 27 agosto 2022 ore 18

https://www.facebook.com/ events/571857507980439

?? ????? ????? ???? ???????? Laboratorio teorico pratico di fitopreparazione di un rimedio guida. A cura di Alessia Macci

domenica 28 agosto 2022 ore 18

??????????? danze in cerchio, mandala in movimento, spazio sacro di centratura ed unità a cura di Emanuela Zura Puntaroni

sabato 27 agosto e domenica 28 agosto ore 17

Inoltre, last but not least!

ON DEMAND, su richiesta:

???????????? ?????????? ?????? ? - ??????? ?? ??????????? celebrato da Kathleen, Sacerdotessa del Cerchio I Figli della Fenice

https://www.facebook.com/ ISussurriDiKathleen

???????????? ????? ???? ?????

Preparazione del sale nero della Strega.

Sabato 27 agosto 2022 ore 18,30

??????? ????? ????????????? e liberazione personale.

domenica 28 agosto 2022 ore 18,30