Foodstock, Festival del cibo di strada a Roma

Inizia il conto alla rovescia in vista di Foodstock, il Festival del Cibo di Strada giunto alla sua terza edizione, che farà tappa nella cornice dell’Appia Joy Park, il nuovo parco multifunzionale di Roma di ben 45.000 mq, sito in Via Annia Regilla 245.

Un must per i foodlovers, 160 proposte culinarie accompagnate da musica live, dj set e spettacoli no stop, ad ingresso gratuito. Il weekend del 7 e 8 ottobre sarà presentato il meglio del cibo di strada, con un'accurata selezione di street chef, per celebrare i piatti più popolari italiani ed internazionali e una grande varietà di ricette anche vegane e vegetariane.

Tante simpatiche cucine tutte rigorosamente su ruota con chef qualificati inonderanno l'aria di profumi, facendo venire l'acquolina in bocca a tutti. Il range di sapori sarà caleidoscopico, annaffiato da birre e cocktail. Sarà possibile gustare prodotti cucinati al momento con materie prime di alta qualità di paesi diversi, di posti lontani ed essere avvolti da tanti sapori.

Dalla cucina argentina ed etnica, agli hamburger gourmet, panini, cartocci e supplì di mare da Palermo, pizza fritta ripiena, pollo fritto, polpette, zuppe, e zeppoline, dolci in perfetto stile food porn per i più golosi. Dall’Abruzzo arrivano gli arrosticini di pecora “tagliati a mano” e lo stracotto di maiale o pecora, pallotte cacio e ova; dal Molise il caciocavallo; dalla Toscana il famoso panino artigianale con “Tonno del Chianti”, dalla Sicilia panini con pesce spada e supplì di mare. Sarà presente anche Porcobrado, che nel 2017 e nel 2022 è stato incoronato come Miglior panino in Europa agli European Street Food Award con carne 100% a Km zero.

Dall’Argentina 6 tipologie diverse di empanadas, e carne alla griglia, dal Messico Nachos, burrito, taco, bocadillo, chicharron

Due fine settimana dedicati anche a: artigianato, piante, fiori e vintage con l’ Hippie Market presente sempre all'interno dell'Appia Joy Park. Presenet, inoltre, un'area kids con diverse iniziative tra cui laboratori e caccia al tesoro per i più piccoli, un Tree Village, ossia una zona dedicata ai più piccoli, case sugli alberi, rete elastica e passaggi attrezzati, il tutto in piena sicurezza. E' aperta anche la Casa delle Farfalle, un giardino dove le farfalle vere, vive e libere, sprigionano tutta la loro bellezza.

Il programma di Foodstock

Sabato 7 ottobre

Ore 16.30 e ore 19.00 Mr Pope in Quisquigliagini “Fantasmini prêt a porter”

Armato di tante valigie, traboccanti di fantasie, Mr Pope e il suo ciuffo renderà possibile l’impossibile.

Ore 17.30 - 19.00 Resonance World Music e Canti tradizionali

Un’esperienza sonora multidimensionale, un viaggio senza tempo, strumenti dal mondo (Didgeridoo , Scacciapensieri , Surpeti, Hand Pan ) e canti della tradizione popolare

Ore 20.30 - 22.30 Concerto rock’n’roll con i WELCOME TO HILL VALLEY

Domenica 8 ottobre

Ore 12.30 e ore 16.30 GIOCOL-ELIA

Un grande show di giocoleria e clowneria di 45 minuti che trasporta nel mondo del circo contemporaneo, rendendo gli spettatori i veri protagonisti dello show

Ore 14.00 - 16.00 Djset Electro Cumbia di Fabio Ottaviani

Ore 18.00 - 20.30 Ma Cumbia BandaSociál una Jams ession di percussioni e fiati in un viaggio alla scoperta delle sonorità del pianeta, tra ritmi tribali e danze exotiche.