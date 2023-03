Foodstock, festival del cibo di strada

Inizia il conto alla rovescia in vista di Foodstock, il Festival del Cibo di Strada, che farà tappa all’Appia Joy Park, il nuovo parco multifunzionale di Roma di ben 45.000 mq, sito in Via Annia Regilla 245. L'evento si svolgerà nei week-end del 1 e 2 aprile e 15 e 16 aprile, dalle 10 alle 22.

Un must per i foodlovers, un evento unico che propone oltre 160 irresistibili proposte culinarie accompagnate da una vasta scelta di birre e vini.

A Foodstock sarà presentata l'eccellenza del cibo di strada, con un'accurata selezione di street chef, per celebrare i piatti più popolari italiani ed internazionali e una grande varietà di ricette anche vegane e vegetariane.

Tante simpatiche cucine tutte rigorosamente su ruota con chef qualificati inonderanno l'aria di profumi, facendo venire l'acquolina in bocca a tutti. Il range di sapori sarà caleidoscopico, annaffiato da birre e cocktail. Sarà possibile gustare prodotti cucinati al momento con materie prime di alta qualità di paesi diversi, di posti lontani ed essere avvolti da tanti sapori.

Dalle pietanze dai sapori ricchi e intensi della cucina brasiliana ed etnica, agli hamburger gourmet, panini e cartocci di mare, pizza fritta ripiena, pollo fritto, polpette, il kebab made in Italy di Gianluca Vacchi, e zeppoline, dolci in perfetto stile food porn per i più golosi.

Dall’Abruzzo arrivano gli amatissimi Arrosticini di Pecora “tagliati a mano” e lo Stracotto di maiale o pecora; dalla Puglia un’esplosione di sapore con le bombette, la focaccia di Altamura a lunga lievitazione farcita con mortadella o capocollo di suino nero, Black angus, caciocavallo; dalla Toscana il famoso Panino artigianale con “Tonno del Chianti” e dalle Marche le olive ascolane artigianali, i cremini e formaggio fritto.

Per gli amanti della cucina romana fiumi di carbonara, amatriciana, gricia, cacio e pepe e gnocchi. Inoltre 3 tipi diversi di kebab: di pollo italiano e certificato Halal per permettere anche alla clientela di fede musulmana di provarlo; di vitello e tacchino italiano, certificato Halal, per un sapore più simile a quello della tradizione; Planted completamente vegetale, ideale per vegani, vegetariani e curiosi.

Non solo street-food

Due fine settimana dedicati non solo al miglior cibo di strada, ma un’esperienza immersiva nella natura davvero unica. Artigianato, piante, fiori e vintage con l’ Hippie Market, Casa delle Farfalle ed eventi collaterali tra esibizioni di artisti di strada e intrattenimento per i bambini, operatori olistici, con ingresso gratuito e orario continuato.

Allestito anche un grande Hippie Market: una carovana di artigiani pronti a stupirvi e farvi innamorare. Una grande varietà di esclusive creazioni tra artigianato, moda, gioielli, arazzi, borse, abiti gipsy e boho-chic, home decor, occhiali vintage, piante, illustrazioni, candele. Corner dedicati ai rimedi dell’anima, incensi, cristalli, tamburi sciamanici, oggetti per la meditazione, preparazioni erboristiche a base di piante medicinali, oli medicinali e ungenti.

Presente un'area kids con tante iniziative e laboratori per i più piccoli: disegno, arte circense, danza creativa, riciclo creativo, disegno, trucca bimbi.

Area Olistica e Benessere per 2 week-end in cui rigenerarsi anche tra discipline olistiche e nutrire tutti i sensi. Una full immersion tra lezioni di yoga, bagni sonori, meditazione.

Presente inoltre il "Tree Village", una zona dedicata ai più piccoli, case sugli alberi, rete elastica e passaggi attrezzati, il tutto in piena sicurezza.

Presso l'Appia Joy Park sarà possibile, inoltre, visitare la Casa delle Farfalle, un giardino magico dove le farfalle vere, vive e libere, sprigionano tutta la loro bellezza.