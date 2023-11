Foodstock, il festival del cibo da strada

Prezzo non disponibile

Il 4 e 5 novembre una carovana di autentici chef gourmet a bordo dei colorati food truck provenienti da tutta Italia approda nella magnifica cornice dell’Appia Joy Park in Via Anni Regilla 245. Prodotti locali ed eccellenze rivisitate in chiave street, con piatti particolari e sperimentali che provengono da diverse tradizioni.

Due giorni dedicati al miglior cibo di strada, musica ed eventi collaterali tra esibizioni di artisti di strada, giocolieri, live music, laboratori e intrattenimento per i bambini con ingresso gratuito e orario continuato.

A deliziare i palati dei visitatori oltre 150 proposte culinarie regionali, estere e vegane. Il range di sapori sarà caleidoscopico, annaffiato da birre e cocktail. Gli Street-Chef tra fornelli e padelle fumanti offriranno un’abbondante offerta di cibo dolce e salato pronta a deliziare i palati anche più esigenti e far esplodere le papille gustative. Grandi protagonisti saranno gli immancabili hamburger, in tante versioni gourmet in grado di accontentare tutti i palati: chianina, fassona, cinta senese, stuzzicanti versioni affumicate al pulled pork.

Panini, cartocci e supplì di mare, pizza fritta ripiena, pollo fritto, polpette, e zeppoline, dolci in perfetto stile food porn per i più golosi. Zuppe autunnali con ceci e castagne, vellutate di zucca mantovana, polenta targata ai porcini. Dall’Abruzzo arrivano gli amatissimi Arrosticini di Pecora “tagliati a mano” e lo Stracotto di maiale o pecora, pallotte cacio e ova; dal Molise il caciocavallo; dalla Sicilia panini con pesce spada e supplì di mare.

Per chi non fosse ancora soddisfatto dei sapori nostrani, un tuffo oltreoceano con la cucina Argentina con 6 tipologie diverse di empanadas, e carne alla griglia, dal Messico Nachos, burrito, taco, bocadillo, churros. Tantissime scelte anche per i vegani: cartocci, zuppe, muffin, tacos

Ciò che contraddistingue Foodstock è la sua capacità di contenere al suo interno molte altre iniziative e attività collaterali volte all’intrattenimento, al gioco e all’aggregazione per grandi e piccoli.

Il programma

In entrambe le giornate sarà presente anche l'Hippie Market con una vasta scelte di creazioni handmade e vintage

Sabato

Ore 16.30 e in replica alle 18.30 “Peace & Juggling” spettacolo di giocoleria con numeri spettacolari: palline, clave, cerchi, palloni e in un gran finale in equilibrio a 20 metri di altezza su un motociclo giraffa.

Alle ore 19.30 Musica dal vivo con The Hippie Family la musica dei grandi festival rock 1967-1974

Domenica

Sarà presente tutta la giornata Paolo Rasile musicista "one man band" con il suo progetto musicale Harp Guitar Travel.

Un viaggio verso atmosfere che travalicano la dimensione spazio- temporale, un' avventura dentro e fuori di se che coinvolge e acquieta.

Ad aprire il sipario alle ore 12.30 il Mago Marameo con lo show di bolle di sapone “Il regno di Meralda la regina delle Fantasfere”

Ore 15.30 spettacolo di danza del ventre e fusion bellydance con percussioni dal vivo.

Alle ore 16.30 secondo show di bolle di sapone SOFFIO DI VITA con l’attesissimo artista Soffio. “Un orchestra di bolle di sapone colorate, bianche e vaporose che si librano in aria, piene di fumo che cadono al suolo a creare una coltre di nebbia e di fuoco per accender lo stupore.

Ore 18.00 live music con la Tribute Band di Lady Gaga