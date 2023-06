Food porn mania, l'evento

Tutto pronto per la prima edizione di Food Porn Mania. Dal 6 al 9 luglio 2023 la Compagnia della Terra Alta e Italy Food Porn organizzeranno l’evento più goloso della Capitale nel cuore della Garbatella. Un percorso immerso tra i profumi ed i sapori di piatti genuini e prodotti tipici all’interno del popolare quartiere che ospiterà circa 20 realtà del mondo della ristorazione provenienti da tutta Italia con lo scopo di far assaggiare il loro “piatto forte”. Circa 300 metri, nell’area pedonale del Parco Nobels tra piazza Sant’Eurosia e via delle Sette Chiese, in cui si alterneranno cucine mobili composte da griglie, forni, friggitrici e fornacelle a carbone ed una piccola selezione delle migliori Apecar e Food Truck per rendere il percorso ancora più appetitoso ed invitante.

Negli ultimi anni, il termine Food Porn è stato associato alla ricerca ed al trionfo dell’eccesso.

Il festival più goloso d’Italia è stato pensato con un solo obiettivo: riportare il significato del termine all’origine. Infatti, l’espressione Food Porn ha un’accezione unicamente positiva: è il desiderio di presentare un piatto creato a regola d’arte; è un piacere sia per gli occhi che per le papille gustative; è l’esaltazione della qualità e della freschezza delle materie prime. L’essenza del Food Porn trasforma l’esperienza gastronomica in un momento da condividere con gli altri. Non vogliamo comunicare niente di grasso o nocivo per la salute ma solo qualcosa di bello da vedere e soprattutto buono da mangiare.

Il Food Porn Mania è un progetto di Associazione La Compagnia della Terra Alta e Italy Food Porn, con il prezioso contributo di Millenium Protezione Civile e Urban Solution – Laboratorio di Rigenerazione Urbana. Partecipano alla realizzazione della manifestazione anche diverse realtà associative quali:

Bebop Animazione e Spettacolo, Ullallà Animazione e Noi Biliardino.

La cultura alimentare ha molto a che fare con le strade, veicolo di diffusione delle abitudini alimentari. Lungo la strada non viaggiano solo gli uomini, ma le loro idee, i costumi, le pratiche e i gusti. Proprio la strada e tutto ciò che la circonda e la riempie sarà il palcoscenico naturale del nostro spettacolo culinario. L’idea del Cibo di Strada approda nella cultura del Food Porn; quindi una parte importante della storia gastronomica italiana segue e si trasforma nelle forme e dimensioni, nei colori e nelle variazioni del Food Porn. Pezzi unici e classici della ristorazione italiana, che per l’occasione, verranno sottoposti a rivisitazioni, arricchimenti, guarnizioni ed impiattamenti innovativi, per piatti accattivanti dalle dimensioni a volte sproporzionate.

Per uscire da quell’immagine stereotipata del Food Porn utilizzeremo i nostri amici chef e ristoratori che da sempre garantiscono qualità e professionalità. Verranno da tutta Italia per far assaggiare le loro creazioni. Si potranno assaporare le specialità classiche di ogni regione. Un ventaglio molto ampio di proposte: dalle classiche paste romane della tradizione, ai prodotti tipici dei Castelli, agli arrosticini abruzzesi, alla carne argentina di Fermo, al caciocavallo podalico della Basilicata, passando per la cucina popolare siciliana, pizza, hamburger, fino ad arrivare ad una vasta selezione di dolci e di birre artigianali.

All’interno del percorso gastronomico di Parco Nobels torneranno i giochi di una volta, campana, biliardino, ping pong, nel piazzale terrà banco l’animazione con attività didattiche e ludiche per bambini. Le associazioni culturali organizzeranno laboratori a tema gastronomico:

Dolcetto o scherzetto – laboratorio dedicato ai piccoli pasticceri che si sporcheranno le mani per realizzare dolci e biscotti dalle forme più strane.

Laboratorio del pane – per imparare giocando attraverso la trasformazione del grano in farina si arriva alla realizzazione di un panetto che una volta infornato diventa una “rosetta”.

Piccoli Master Chef – laboratorio della pasta fatta in casa.

Il Food Porn Mania si svolgerà dal 6 al 9 luglio 2023 con i seguenti orari:

Giovedì 6 luglio inaugurazione ore 19.00 chiusura serata alle ore 24.00

Venerdì 7, Sabato 8 e Domenica 9 luglio 2023 apertura alle ore 12.00 fino alle ore 24.00

Contatti:

press@italyfoodporn.it



Whatsapp 3393370689