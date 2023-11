Folkstone in concerto a Roma

È in partenza fra pochi giorni il Sopra Le Macerie Tour, che segna ufficialmente l’atteso ritorno live dei Folkstone. Si conferma anche il nome degli special guest: sarà la folk metal band veneta Kanseil ad aprire, arricchendo ulteriormente tutte le serate in programma.

I Kanseil porteranno live alcune anticipazioni dal nuovo album, terzo della propria carriera, in uscita a breve per Bagana B District. Già fuori il singolo "Antares", in arrivo il secondo “Hrodgaud”.



I Folkstone hanno segnato il loro ritorno in attività, dopo quella che loro stessi hanno definito come una “pausa birretta”, con il nuovo singolo “Macerie”, uscito lo scorso ottobre. Saranno a Roma, all'Orion il 1 dicembre all’Orion di Roma e poi il 2 dicembre al Viper di Firenze, il 15 dicembre all’Hall di Padova e il 16 si concluderanno al Palco 19 di Asti.



Sopra Le Macerie Tour è organizzato da Shining Production in collaborazione con Vertigo.