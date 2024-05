Folk Irlandese! Irish Popcorn & Therebel x Casalive

Venerdì 17 maggio terzo appuntamento #casalive: Irish folk!



Con cucina popolare e birra artigianale a tema irlandese, musica dal vivo e dj-set!



h.20 Cena sociale

h.22 Inizio concerti



INGRESSO GRATUITO!



Irish Popcorn:

Attualmente emergente dal panorama folk di Roma, gli Irish Popcorn sono un gruppo italiano ma con il cuore irlandese al 100%! Suoniamo famosi e celebrati brani della tradizione irlandese ma con quel tocco “popcorn” che abbiamo solo noi.

5 ragazzi di Roma dal cuore un po' irish e un po' popcorn. E che vuol dire? Tu prendi una birra e vieni a sentirci!



A seguire

dj-set The Rebel



The Rebel è un DJ/Producer di Roma. Ha cominciato suonando hip hop,reggae,latin,funk,world music e dub facendo della contaminazione l'elemento principale dei suoi set. SI è fatto conoscere con alcuni mash up e remix prodotti su vinile per alcune interessanti bootleg label in diverse parti d' europa.





Il Casale Alba 2 si trova all’interno del Parco di Aguzzano. Le entrate più vicine sono situate in via Fermo Corni e all’angolo tra via Emanuele Paternò di Sessa e via Gina Mazza. Le fermate autobus più vicine sono del 341, 350 e il 311. La metro più vicina è Rebibbia, linea B