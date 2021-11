Go Wine - Focus Campania

Parti con Go Wine alla scoperta della Campania del vino: i miti, i vitigni storici, i territori da percorrere ?

? Savoy Hotel (Via Ludovisi, 15)

? mercoledì 24 novembre 2021

Go Wine promuove a Roma un nuovo appuntamento di degustazione dedicato alla viticoltura campana. Partecipano all’evento, nelle diverse forme, cantine che rappresentano differenti aree viticole della regione.



Ecco un primo elenco delle cantine che animeranno il banco d’assaggio

Amarano – Montemarano (Av);

Cantine Astroni – Napoli;

Cantine Tempere – Sant’Arsenio (Sa);

Fontanavecchia – Torrecuso (Bn);

Ocone Vini – Ponte (Bn);

Rossovermiglio – Paduli (Bn);

Tenuta Cavalier Pepe – Sant’Angelo all’Esca (Av);

Tenuta Sant’Agostino – Solopaca (Bn);

Tora – Torrecuso (Bn);

Torre Varano - Torrecuso (Bn).



Viti, Vignaioli in terre di Irpinia con le cantine:

Cantina del Barone – Cesinali (Av);

Cantine dell’Angelo – Tufo (Av);

Il Cancelliere – Montemarano (Av)



Evento in sicurezza, con ingressi contingentati e su prenotazione, articolato in più turni di degustazione in modo da assicurare distanziamento ed evitare assembramenti.

? Ricordiamo che, trattandosi di un evento, è obbligatorio essere muniti di green pass o tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti all’evento.



TURNI DI PRENOTAZIONE

? ore 16,30-18: anteprima riservata agli operatori professionali qualificati

? ore 18-20: degustazione aperta agli enoappassionati

? ore 20-22: degustazione aperta agli enoappassionati



COSTO DELLA DEGUSTAZIONE

€ 18

€ 12 riduzione Soci Go Wine

€ 15 riduzione soci associazioni di settore

L’ingresso sarà GRATUITO per coloro che decidono di associarsi a Go Wine (benefit non valido per i soci familiari), con iscrizione valevole fino al 31 dicembre 2022.



Prenotazione obbligatoria a ? stampa.eventi@gowinet.it