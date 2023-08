Fm in concerto al Crossroads live club di Roma

La storica rock band britannica FM arriva a Roma per un’unica data nel centro-sud Italia. Capitanata dal loro leader Steve Overland, gli FM presenteranno il loro ultimo album “Thirteen” oltre che una “the best of” dei loro più grandi successi.



Ed è proprio grazie allo storico frontman, quello Steve Overland che a dispetto delle 61 primavere canta ancora come un angelo sceso dal cielo che la band si contraddistingue. La sua voce è rimasta intatta, è quella di Indiscreet (1986) e Tough It Out (1989), primi due album del gruppo, nonché capisaldi dell’AOR britannico.



Una band che apprezza la modernità, che si avvale di una produzione marcata, di tastiere e sintetizzatori, di costruzioni armoniche decise; ma che in fondo, quando il brano entra nel vivo, continua ad affidarsi all’esperienza della sezione ritmica, agli arrangiamenti sofisticati e soprattutto alla voce sublime del singer.



Gli FM nacquero nell'estate del 1984 a Londra. La band era composta dagli ex-Samson Merv Goldsworthy (bassista) e Pete Jupp (batterista), dai fratelli Overland – Steve (cantante e chitarrista) e Chris (chitarrista), e dal tastierista Philip Manchester, conosciuto anche come "Didge Digital". Nel dicembre dello stesso anno il gruppo firmò per la CBS/Portrait.



La prima apparizione ufficiale del gruppo risale al 1985. L'album di debutto, Indiscreet, uscì nel 1986 con Frozen Heart come primo singolo. Gli FM partirono per l'Europa al fianco di Tina Turner, Meat Loaf, Foreigner, Gary Moore, Status Quo e Magnum, aprendo anche per i REO Speedwagon all'Hammersmith Odeon di Londra.



Gli FM passarono poi alla Epic e, partiti per gli Stati Uniti per comporre al fianco di Desmond Child, produssero e pubblicarono con Neil Kernon il secondo album Tough It Out, nel 1989. La band partì per un tour di 42 date nel Regno Unito. Dopo questi show, Chris Overland decise di lasciare gli FM. Al suo posto fu ingaggiato Andy Barnett, che debutto nel 1991 nel terzo album degli FM Takin' It to the Streets.



Firmato un nuovo contratto con la Music For Nations, subirono la dipartita di Didge Digital nel tardo 1991. Nel 1992 uscì l'album Aphrodisiac a cui seguì una serie di concerti acustici. Ingaggiato come tastierista stabile Jem Davis, la band pubblicò nel 1995 Dead Man's Shoes, per poi sciogliersi.



Il 27 ottobre 2007 a Nottingham vi fu il primo concerto degli FM dopo lo scioglimento. Ad esso seguì due anni dopo (19 marzo 2009) un secondo show al Winstanley College di Wigan e la pubblicazione di un nuovo singolo a titolo "Wildside". Reclutato Jim Kirkpatrick, la band pubblicò nel 2010 il nuovo album Metropolis, a cui seguì una lunga tournée nel Regno Unito.