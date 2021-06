Flowing Chords in concerto al Village Celimontana

Flowing Chords è un progetto corale nato inizialmente tra alcuni studenti del Saint Louis College of Music sotto la direzione del M° Margherita Flore. Il repertorio spazia tra vari generi, dal cantaurato al pop contemporaneo passando per l’R&B, con rivisitazioni originali di brani cover proposti in chiave moderna e dinamica, ma anche brani inediti composti da alcuni membri del coro. L’organico comprende circa 35 elementi: soprani, mezzosoprani, contralti, tenori, bassi e una sezione ritmica vocale di beat box.



ll coro ha partecipato a diverse manifestazioni musicali, tra le quali il Caffeina Jazz Festival di Viterbo, in collaborazione con il Saint Louis College of Music alla Festa di Roma presso il Lungotevere San Gallo insieme ad artisti di fama internazionale, si è esibito al Teatro Eliseo, al Teatro Don Bosco di Fabriano, al Cineteatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto ,alla Domus Ciancaleoni, al Forte dei Borgia di Nepi, all’Auditorium parco della musica e continua ad esibirsi in alcuni dei più rinomati locali di Roma e teatri d’Italia, nonché a Festival corali come il Musicantium e Harmonika all’ex Dogana.



Ha collaborato inoltre con gruppi come i Dumbo Station, i VEMM, il Circolo delle Farfalle, i Laterath e ACo – Adriano Meliffi in concerti e registrazioni. Nell’inverno ’17-18 si è esibito al MIUR al “Nessun Parli” e al “Digital Christmas” davanti al Ministro Fedeli, e nello stesso periodo ha preso parte a due puntate del programma televisivo Domenica in insieme all’orchestra del M° Luigi Saccà. Attualmente sta lavorando all’uscita del primo EP, prevista per l’estate 2018.



INGRESSO LIBERO



VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it



INIZIO CONCERTO: ORE 22:00



Line-up

Alessandra Formica

Elisa Tronti

Laura Laccetti

Francesca Pugliese

Federica Capretti

Rachele Biliotti

Flaminia Lobianco

Lisa Fiorani

Irene Calvia

Lucrezia Cesario

Sara Sbaragli

Francesco Polucci

Brian Riente

Roberto Cataldi

Giorgio Balestra

Francesco Angiolini

Antonio Manzi

Francesco Sacchini

Elisabetta Catgiu

Massimo Cantisani

Adriano Meliffi

Giacomo Campolo

Valentina Pedron

Nausicaa Costanzo

Margherita Silvestrini

Valeria Piccolo

Elisa Benedetti

Irene Montesi



Margherita Flore

