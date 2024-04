Flowers, la mostra collettiva di primavera della Galleria Cico

La Galleria Studio CiCo è lieta di annunciare l’inaugurazione della mostra collettiva "FLOWERS", che si terrà il 6 maggio alle ore 18, a Roma presso la galleria in via Gallese 10.



Il tema della mostra, come suggerisce il titolo, sono i fiori, simboli di bellezza, natura e rinascita. Questa collettiva celebra il mese di maggio, momento dell'anno in cui la natura esplode di colori e profumi, ispirando artisti di ogni epoca.



"FLOWERS" vede la partecipazione di artisti selezionati dal critico d'arte Piero Zanetov che presenterà l’esposizione, e dall’artista, gallerista e curatrice Cinzia Cotellessa, della Galleria Studio CiCo: «La scelta di questo periodo per l'esposizione non è casuale – osserva Cotellessa -, perché rappresenta la stagione in cui i fiori riempiono la terra di gioia e meraviglia. Molti artisti e poeti hanno trovato ispirazione e felicità dai loro colori e dal loro profumo. "La terra ride nei fiori", scriveva il celebre filosofo Ralph Waldo Emerson».



Gli artisti Marco Adamo, Franco Bacci, Michele Cascella, Enrico Cerioni, Cinzia Cotellessa, Lello D’Anna, Adriana dal Bò, Paola Di Mario, Eliano Fantuzzi, Yvonne Maria Teresa Gandini, Loredana Garzillo, Imiklis, Barbara Maresti, Donatella Ricci Piccirilli, Maria Tufano e Federica Virgili presenteranno una varietà di opere che interpretano il tema dei fiori attraverso diverse tecniche e stili, offrendo ai visitatori una ricca esperienza visiva.



Da Confucio a Shakespeare e Victor Hugo, passando per Frida Kahlo, Andy Warhol e Cy Twombly, fino all’attualissima Miley Cyrus, i fiori sono sempre stata una grande fonte d'ispirazione e la mostra "FLOWERS" ne è una testimonianza.



Invitiamo tutti gli appassionati d'arte e di natura a visitare la Galleria Studio CiCo per vivere questa esperienza unica e lasciarsi ispirare dalle opere esposte. L'ingresso è gratuito. La mostra - sponsorizzata da Ferratese Parfums - sarà aperta tutti i giorni (la domenica solo su appuntamento) dalle 12.00 alle 19.00, fino al 20 maggio 2024.