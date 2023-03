Florida untitled by Stefano Lemon a spazio Fontanella

Dal 18 al 24 Marzo, Palazzo Studio in collaborazione con Spazio Fontanella, presentano la mostra fotografica “Florida Untitled” di Stefano Lemon.



“Florida Untitled” nasce dall’esigenza dell’artista di documentare la scena hardcore punk durante la sua permanenza nel sud della Florida tra il 2016 e il 2019. Eccentrici Hells Angels, poghi sfrenati e freak danzanti sono solo alcuni dei soggetti presenti negli scatti di Stefano, che ha voluto imprimere su pellicola b/w la cruda realtà degli stati del sud, piegati dal conservatorismo e dalla gentrificazione urbana.



La mostra non si limiterà al medium fotografico, esplorando il linguaggio hardcore punk attraverso l’esposizione di materiale d’archivio, prove di stampa fotografica e moodboard dalla matrice DIY dell’artista. La selezione di immagini esposta è stampata in serigrafia da Varsi Art&Lab in collaborazione con 56 Fili, con possibilità di acquisto.







L’opening si terrà sabato 18 Marzo all’interno dei locali di Spazio Fontanella in Via dell’Arco Della Fontanella, 4 (00186, Roma) dalle 17 alle 22, con sonorizzazione del chiostro interno e il fotografo presente in loco.



La mostra rimarrà in esposizione fino al 24 Marzo compreso, con la possibilità di visita gratuita nei seguenti orari:



Mattino: 11-14



Pomeriggio: 15-18





Opening



18/03/2023 5pm-10pm



No RVSP con ingresso gratuito



Via dell’Arco Della Fontanella, 4 – 00186, Roma – IT



spaziofontanella.com | palazzostudio.it | galleriavarsi.it